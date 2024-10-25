25 октября 2024

Умеющий читать анализы челябинский ИИ включен в топ-50 вузовских стартапов

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Пермский край на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, робот
Аспирантка ЧелГУ создала искусственный интеллект для анализа данных Фото:

Созданный аспиранткой Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Юлией Чумачевой искусственный интеллект попал в рейтинг 50 университетских стартапов страны. Девушка с биологического факультета представила проект, умеющий «читать» анализы и проверять симптомы. Об этом рассказала пресс-служба вуза.

«Проект Health Hero вошел в ТОП-50 университетских стартапов России. Медицинский ассистент, созданный Юлией для заботы о здоровье на основе искусственного интеллекта, уже помог более чем 1500 пользователей», —говорится на сайте ЧелГУ.

Health Hero — это искусственный интеллект. Он учился на научных исследованиях, случаях из практики и медицинских заключениях. ИИ способен расшифровывать анализы, подбирать необходимый чек-ап и изучать симптомы. Соответствующий чат-бот работает в телеграме.

Автор-создатель говорит, что сервис действует совместно с лабораториями. Так, например, удалось заключить контракты с одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на диагностике и оказании медицинских услуг. Развить проект удалось при финансовой поддержке программы «Студенческий стартап». В ноябре Юлия представит свою разработку на Всероссийском форуме технологического предпринимательства.

Как URA.RU писало ранее, студенты из Перми получили по одному миллиону рублей на реализацию своих бизнес-проектов. Они стали победителями конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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Созданный аспиранткой Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Юлией Чумачевой искусственный интеллект попал в рейтинг 50 университетских стартапов страны. Девушка с биологического факультета представила проект, умеющий «читать» анализы и проверять симптомы. Об этом рассказала пресс-служба вуза. «Проект Health Hero вошел в ТОП-50 университетских стартапов России. Медицинский ассистент, созданный Юлией для заботы о здоровье на основе искусственного интеллекта, уже помог более чем 1500 пользователей», —говорится на сайте ЧелГУ. Health Hero — это искусственный интеллект. Он учился на научных исследованиях, случаях из практики и медицинских заключениях. ИИ способен расшифровывать анализы, подбирать необходимый чек-ап и изучать симптомы. Соответствующий чат-бот работает в телеграме. Автор-создатель говорит, что сервис действует совместно с лабораториями. Так, например, удалось заключить контракты с одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на диагностике и оказании медицинских услуг. Развить проект удалось при финансовой поддержке программы «Студенческий стартап». В ноябре Юлия представит свою разработку на Всероссийском форуме технологического предпринимательства. Как URA.RU писало ранее, студенты из Перми получили по одному миллиону рублей на реализацию своих бизнес-проектов. Они стали победителями конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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