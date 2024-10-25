Муж погибшей в Коркино таксистки предлагал жене бросить извоз

26 октября 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Погибшая в Коркино таксистка работала в сфере с августа 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Убитой в Коркино Челябинской области 40-летней таксистке муж Петр предлагал не заниматься извозом. Мужчина считал, что эта работа не для нее. «Это не та профессия [в такси], где девушке место. Я ей предлагал уйти оттуда. Она работала в этой сфере недолго, с августа», — прокомментировал супруг в интервью «Известиям». Мужчина добавил, что сам имел опыт работы в челябинском такси. Поэтому Петр не рекомендовал жене заниматься этим видом деятельности из-за необходимости уметь общаться с людьми в спорных ситуациях. Супруг добавил, что у погибшей уже возникали небольшие инциденты, но в предыдущих случаях ему удавалось их уладить. О трагической гибели жены Петр узнал от ее родственников. Дети погибшей сейчас находятся у бабушки. Мужчина отметил, что она была любящей и заботливой матерью. Как URA.RU писало ранее, убийство таксистки в Коркино произошло в ночь на 24 октября. Предполагаемый преступник — представитель цыганской диаспоры. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Люди вышли на улицы, в город стянули силовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убитой в Коркино Челябинской области 40-летней таксистке муж Петр предлагал не заниматься извозом. Мужчина считал, что эта работа не для нее. «Это не та профессия [в такси], где девушке место. Я ей предлагал уйти оттуда. Она работала в этой сфере недолго, с августа», — прокомментировал супруг в интервью «Известиям». Мужчина добавил, что сам имел опыт работы в челябинском такси. Поэтому Петр не рекомендовал жене заниматься этим видом деятельности из-за необходимости уметь общаться с людьми в спорных ситуациях. Супруг добавил, что у погибшей уже возникали небольшие инциденты, но в предыдущих случаях ему удавалось их уладить. О трагической гибели жены Петр узнал от ее родственников. Дети погибшей сейчас находятся у бабушки. Мужчина отметил, что она была любящей и заботливой матерью. Как URA.RU писало ранее, убийство таксистки в Коркино произошло в ночь на 24 октября. Предполагаемый преступник — представитель цыганской диаспоры. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Люди вышли на улицы, в город стянули силовиков.