25 октября 2024

Муж погибшей в Коркино таксистки предлагал жене бросить извоз

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Такси. Тюмень, такси
Погибшая в Коркино таксистка работала в сфере с августа 2024 года Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Убитой в Коркино Челябинской области 40-летней таксистке муж Петр предлагал не заниматься извозом. Мужчина считал, что эта работа не для нее.

«Это не та профессия [в такси], где девушке место. Я ей предлагал уйти оттуда. Она работала в этой сфере недолго, с августа», — прокомментировал супруг в интервью «Известиям».

Мужчина добавил, что сам имел опыт работы в челябинском такси. Поэтому Петр не рекомендовал жене заниматься этим видом деятельности из-за необходимости уметь общаться с людьми в спорных ситуациях. Супруг добавил, что у погибшей уже возникали небольшие инциденты, но в предыдущих случаях ему удавалось их уладить.

О трагической гибели жены Петр узнал от ее родственников. Дети погибшей сейчас находятся у бабушки. Мужчина отметил, что она была любящей и заботливой матерью.

Как URA.RU писало ранее, убийство таксистки в Коркино произошло в ночь на 24 октября. Предполагаемый преступник — представитель цыганской диаспоры. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Люди вышли на улицы, в город стянули силовиков.

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Убитой в Коркино Челябинской области 40-летней таксистке муж Петр предлагал не заниматься извозом. Мужчина считал, что эта работа не для нее. «Это не та профессия [в такси], где девушке место. Я ей предлагал уйти оттуда. Она работала в этой сфере недолго, с августа», — прокомментировал супруг в интервью «Известиям». Мужчина добавил, что сам имел опыт работы в челябинском такси. Поэтому Петр не рекомендовал жене заниматься этим видом деятельности из-за необходимости уметь общаться с людьми в спорных ситуациях. Супруг добавил, что у погибшей уже возникали небольшие инциденты, но в предыдущих случаях ему удавалось их уладить. О трагической гибели жены Петр узнал от ее родственников. Дети погибшей сейчас находятся у бабушки. Мужчина отметил, что она была любящей и заботливой матерью. Как URA.RU писало ранее, убийство таксистки в Коркино произошло в ночь на 24 октября. Предполагаемый преступник — представитель цыганской диаспоры. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Люди вышли на улицы, в город стянули силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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