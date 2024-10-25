25 октября 2024

Мэр Кличко: в Соломенском районе Киева что-то взорвалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Кличко пообещал рассказать о деталях позже
Кличко пообещал рассказать о деталях позже Фото:

В Соломенском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Соломенском районе взрыв... Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Мэр пообещал представить подробности случившегося позднее.

Отмечается, что в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины введена воздушная тревога. Подробностей от официальных источников не приводилось

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В Соломенском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. «В Соломенском районе взрыв... Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Мэр пообещал представить подробности случившегося позднее. Отмечается, что в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины введена воздушная тревога. Подробностей от официальных источников не приводилось
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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