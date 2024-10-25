Мэр Кличко: в Соломенском районе Киева что-то взорвалось

Кличко пообещал рассказать о деталях позже
В Соломенском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Соломенском районе взрыв... Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко в своем telegram-канале. Мэр пообещал представить подробности случившегося позднее.
Отмечается, что в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины введена воздушная тревога. Подробностей от официальных источников не приводилось
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