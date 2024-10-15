Что такое FATF и почему в ее черный список вносят Россию

Politico: FATF рассмотрит внесение России в свой черный список

16 октября 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

FATF может вновь включить Россию в свой черный список Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На следующей неделе Международная группа по разработке финансовых мер против отмывания денег (FATF) примет решение о включении России в черный список организации. Летом 2023 года FATF не стала вносить государство в списки для усиленного мониторинга, однако ситуация может измениться. Не исключено, что это приведет к ужесточению международного финансового контроля в отношении страны. Что известно о ведомстве и как на эту новость отреагировали в России — в материале URA.RU. Чем занимается FATF Межправительственная организация FATF занимается разработкой мировых стандартов по борьбе с отмыванием денег. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем международным стандартам и имеет значительное влияние на финансовую сферу стран-участниц. Организация была создана в 1989 году по инициативе стран Группы семи (G7) и с тех пор значительно расширила свой состав и полномочия, включая противодействие финансированию терроризма после серии терактов 11 сентября 2001 года. FATF работает на основании мандатов, которые периодически продлеваются ее членами. В ее состав изначально, помимо представителей стран Группы семи и Еврокомиссии, вошли Австралия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Швейцария и Швеция. С 2019 года организация получила бессрочный мандат. Структура организации Работа FATF тесно связана с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Группа не имеет строгой структуры, но ее постоянный секретариат базируется в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Организация опирается на заключения и оценки экспертов из разных стран, а также на региональные и международные финансовые организации и институты. Членами FATF на сегодняшний день являются 36 государств и Гонконг, который является специальным административным районом Китая. Каждое государство-член представлено в организации своим финансовым контрольным органом. Пленарные заседания FATF проводятся три раза в год. С 2022 года президентом FATF является Раджа Кумар, представитель Сингапура. Кого вносили в черные списки Попадание в черный список FATF грозит экономическими ограничениями Фото: Георгий Бергал © URA.RU С 2000 года FATF регулярно публикует «Призыв к действиям», который часто называют черным списком FATF. Этот документ содержит список стран, которые недостаточно сотрудничают в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Первый список включал 13 государств, в том числе Россию, Израиль, Панаму, Филиппины и другие. Благодаря улучшению законодательства Россия и Израиль были исключены из списка в 2001 году, а в том же году в него была добавлена Украина, которая оставалась в нем еще около трех лет. С 2012 года список разделен на две части: серый, куда попадают страны, требующие «мониторинга», и черный. Страны, включенные во второй реестр, подвергаются строгим контрмерам со стороны членов FATF и других стран, таких как тщательная проверка транзакций и следование санкционным режимам. В ходе последнего пленарного собрания FATF в феврале 2023 года в черный список попали КНДР, Иран и Мьянма. Почему Россия может оказаться в черном списке Как отмечает издание Politico, внесение России во вторую часть реестра может быть связано не только с подозрением в отмывании денег. Также поводом для беспокойства некоторых представителей FATF стало участие России в международном рынке и производстве оружия массового поражения. Официально международная группа не подтверждала эту позицию. Внесение России в черный список может создать трудности для участия в международной торговли и инвестициях. Также у страны могут возникнуть проблемы с доступом к международной финансовой системе и повыситься риски попадания под санкции со стороны стран-участников FATF. Взаимодействие FATF с Россией Участником Группы по борьбе с отмыванием денег Россия стала в 2003 году. Во время пленарного заседания 2023 года FATF приняла решение приостановить членство страны, мотивируя это тем, что специальная военная операция на Украине нарушает принципы организации, направленные на поддержание безопасности и целостности глобальной финансовой системы. Глава МИД Сергей Лавров озвучил позицию по факту приостановки членства РФ в FATF Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комментируя данное решение, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приостановка членства России в Группе сродни потворству международному терроризму. Он также подчеркнул, что Запад таким образом разрушает единство глобального контртеррористического фронта. Летом 2024 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что Россия считает неприемлемой политизацию международных механизмов кооперации из-за необоснованных и политически мотивированных амбиций. По его мнению, решение FATF о приостановке членства никак юридически не обосновано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На следующей неделе Международная группа по разработке финансовых мер против отмывания денег (FATF) примет решение о включении России в черный список организации. Летом 2023 года FATF не стала вносить государство в списки для усиленного мониторинга, однако ситуация может измениться. Не исключено, что это приведет к ужесточению международного финансового контроля в отношении страны. Что известно о ведомстве и как на эту новость отреагировали в России — в материале URA.RU. Межправительственная организация FATF занимается разработкой мировых стандартов по борьбе с отмыванием денег. Она осуществляет оценки соответствия национальных систем международным стандартам и имеет значительное влияние на финансовую сферу стран-участниц. Организация была создана в 1989 году по инициативе стран Группы семи (G7) и с тех пор значительно расширила свой состав и полномочия, включая противодействие финансированию терроризма после серии терактов 11 сентября 2001 года. FATF работает на основании мандатов, которые периодически продлеваются ее членами. В ее состав изначально, помимо представителей стран Группы семи и Еврокомиссии, вошли Австралия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Испания, Швейцария и Швеция. С 2019 года организация получила бессрочный мандат. Работа FATF тесно связана с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Группа не имеет строгой структуры, но ее постоянный секретариат базируется в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Организация опирается на заключения и оценки экспертов из разных стран, а также на региональные и международные финансовые организации и институты. Членами FATF на сегодняшний день являются 36 государств и Гонконг, который является специальным административным районом Китая. Каждое государство-член представлено в организации своим финансовым контрольным органом. Пленарные заседания FATF проводятся три раза в год. С 2022 года президентом FATF является Раджа Кумар, представитель Сингапура. С 2000 года FATF регулярно публикует «Призыв к действиям», который часто называют черным списком FATF. Этот документ содержит список стран, которые недостаточно сотрудничают в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Первый список включал 13 государств, в том числе Россию, Израиль, Панаму, Филиппины и другие. Благодаря улучшению законодательства Россия и Израиль были исключены из списка в 2001 году, а в том же году в него была добавлена Украина, которая оставалась в нем еще около трех лет. С 2012 года список разделен на две части: серый, куда попадают страны, требующие «мониторинга», и черный. Страны, включенные во второй реестр, подвергаются строгим контрмерам со стороны членов FATF и других стран, таких как тщательная проверка транзакций и следование санкционным режимам. В ходе последнего пленарного собрания FATF в феврале 2023 года в черный список попали КНДР, Иран и Мьянма. Как отмечает издание Politico, внесение России во вторую часть реестра может быть связано не только с подозрением в отмывании денег. Также поводом для беспокойства некоторых представителей FATF стало участие России в международном рынке и производстве оружия массового поражения. Официально международная группа не подтверждала эту позицию. Внесение России в черный список может создать трудности для участия в международной торговли и инвестициях. Также у страны могут возникнуть проблемы с доступом к международной финансовой системе и повыситься риски попадания под санкции со стороны стран-участников FATF. Участником Группы по борьбе с отмыванием денег Россия стала в 2003 году. Во время пленарного заседания 2023 года FATF приняла решение приостановить членство страны, мотивируя это тем, что специальная военная операция на Украине нарушает принципы организации, направленные на поддержание безопасности и целостности глобальной финансовой системы. Комментируя данное решение, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приостановка членства России в Группе сродни потворству международному терроризму. Он также подчеркнул, что Запад таким образом разрушает единство глобального контртеррористического фронта. Летом 2024 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев подчеркнул, что Россия считает неприемлемой политизацию международных механизмов кооперации из-за необоснованных и политически мотивированных амбиций. По его мнению, решение FATF о приостановке членства никак юридически не обосновано.