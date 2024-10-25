Путин раскрыл детали сражений с ВСУ в Курской области: главное из интервью

Российская армия окружает и уничтожает боевиков ВСУ в Курской области. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Главные из интервью — в материале URA.RU.
Украинская армия в окружении
ВСУ оказались в надежном кольце окружения в курском приграничье. Армия России сжимает кольцо и ликвидирует крупную группировку противника численностью около двух тысяч человек, рассказал Путин журналисту в эфире телеканала «Россия 24».
Часть украинских военнослужащих сдаются в плен в Курской области. Им гарантируется безопасность и нормальное обращение, подчеркнул президент РФ. Группировки противника в окружении не могут вырваться из него. Им не удается ничего сделать. «Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха они не имеют», — уточнил верховный главнокомандующий.
Проблемы с командованием среди украинских солдат
В курском приграничье в частях ВСУ нарушено управление и растет паника среди солдат, отметил Путин. Российские подразделения принимают пленных, гарантируют им жизнь. Уточняется, что боевой дух в подразделениях ВСУ подорван.
Путин разоблачил заговор командиров ВСУ в Курской области
Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение на курском направлении, сообщил Путин. Он добавил, что ситуацию это не меняет и российская армия стремительно освобождает территории от противника.
ВС РФ отличились дерзостью
Российские подразделения, которые окружили ВСУ, действовали дерзко и эффективно. По словам президента, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от госграницы. «И затем вдоль госграницы наши войска начали движение достаточно дерзко и героически», подчеркнул Путин.
Отмечается, что речь идет о 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота и подразделениях воздушно-десантных войск. Эффективно действовала в Курской области и 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Российские военные отражают все попытки контрнаступления ВСУ, отметил верховный главнокомандующий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.