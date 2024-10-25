Путин раскрыл детали сражений с ВСУ в Курской области: главное из интервью

Путин дал подробное интервью о Курской области журналисту Зарубину

26 октября 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Путин рассказал об успехах армии России на курском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская армия окружает и уничтожает боевиков ВСУ в Курской области. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Главные из интервью — в материале URA.RU. Украинская армия в окружении ВСУ оказались в надежном кольце окружения в курском приграничье. Армия России сжимает кольцо и ликвидирует крупную группировку противника численностью около двух тысяч человек, рассказал Путин журналисту в эфире телеканала «Россия 24». Часть украинских военнослужащих сдаются в плен в Курской области. Им гарантируется безопасность и нормальное обращение, подчеркнул президент РФ. Группировки противника в окружении не могут вырваться из него. Им не удается ничего сделать. «Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха они не имеют», — уточнил верховный главнокомандующий. Противник не может вырваться из окружения и несет потери Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown Проблемы с командованием среди украинских солдат В курском приграничье в частях ВСУ нарушено управление и растет паника среди солдат, отметил Путин. Российские подразделения принимают пленных, гарантируют им жизнь. Уточняется, что боевой дух в подразделениях ВСУ подорван. Боевой дух в частях ВСУ подорван Фото: Официальный портал Киева Путин разоблачил заговор командиров ВСУ в Курской области Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение на курском направлении, сообщил Путин. Он добавил, что ситуацию это не меняет и российская армия стремительно освобождает территории от противника. ВС РФ отличились дерзостью Российские подразделения, которые окружили ВСУ, действовали дерзко и эффективно. По словам президента, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от госграницы. «И затем вдоль госграницы наши войска начали движение достаточно дерзко и героически», подчеркнул Путин. Отмечается, что речь идет о 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота и подразделениях воздушно-десантных войск. Эффективно действовала в Курской области и 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Российские военные отражают все попытки контрнаступления ВСУ, отметил верховный главнокомандующий. Российские бойцы стремительно освобождают от противника курское приграничье Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия окружает и уничтожает боевиков ВСУ в Курской области. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Главные из интервью — в материале URA.RU. ВСУ оказались в надежном кольце окружения в курском приграничье. Армия России сжимает кольцо и ликвидирует крупную группировку противника численностью около двух тысяч человек, рассказал Путин журналисту в эфире телеканала «Россия 24». Часть украинских военнослужащих сдаются в плен в Курской области. Им гарантируется безопасность и нормальное обращение, подчеркнул президент РФ. Группировки противника в окружении не могут вырваться из него. Им не удается ничего сделать. «Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха они не имеют», — уточнил верховный главнокомандующий. В курском приграничье в частях ВСУ нарушено управление и растет паника среди солдат, отметил Путин. Российские подразделения принимают пленных, гарантируют им жизнь. Уточняется, что боевой дух в подразделениях ВСУ подорван. Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение на курском направлении, сообщил Путин. Он добавил, что ситуацию это не меняет и российская армия стремительно освобождает территории от противника. Российские подразделения, которые окружили ВСУ, действовали дерзко и эффективно. По словам президента, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от госграницы. «И затем вдоль госграницы наши войска начали движение достаточно дерзко и героически», подчеркнул Путин. Отмечается, что речь идет о 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота и подразделениях воздушно-десантных войск. Эффективно действовала в Курской области и 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Российские военные отражают все попытки контрнаступления ВСУ, отметил верховный главнокомандующий.