25 октября 2024

Путин раскрыл детали сражений с ВСУ в Курской области: главное из интервью

Путин дал подробное интервью о Курской области журналисту Зарубину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин рассказал об успехах армии России на курском направлении Фото:

Российская армия окружает и уничтожает боевиков ВСУ в Курской области. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Главные из интервью — в материале URA.RU.

Украинская армия в окружении

ВСУ оказались в надежном кольце окружения в курском приграничье. Армия России сжимает кольцо и ликвидирует крупную группировку противника численностью около двух тысяч человек, рассказал Путин журналисту в эфире телеканала «Россия 24».

Часть украинских военнослужащих сдаются в плен в Курской области. Им гарантируется безопасность и нормальное обращение, подчеркнул президент РФ. Группировки противника в окружении не могут вырваться из него. Им не удается ничего сделать. «Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха они не имеют», — уточнил верховный главнокомандующий.

ВСУ.stock
Противник не может вырваться из окружения и несет потери
Фото:

Проблемы с командованием среди украинских солдат

В курском приграничье в частях ВСУ нарушено управление и растет паника среди солдат, отметил Путин. Российские подразделения принимают пленных, гарантируют им жизнь. Уточняется, что боевой дух в подразделениях ВСУ подорван.

Вооруженные силы Украины. stock
Боевой дух в частях ВСУ подорван
Фото:

Путин разоблачил заговор командиров ВСУ в Курской области

Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение на курском направлении, сообщил Путин. Он добавил, что ситуацию это не меняет и российская армия стремительно освобождает территории от противника.

ВС РФ отличились дерзостью

Российские подразделения, которые окружили ВСУ, действовали дерзко и эффективно. По словам президента, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от госграницы. «И затем вдоль госграницы наши войска начали движение достаточно дерзко и героически», подчеркнул Путин.

Отмечается, что речь идет о 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота и подразделениях воздушно-десантных войск. Эффективно действовала в Курской области и 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Российские военные отражают все попытки контрнаступления ВСУ, отметил верховный главнокомандующий.

Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь
Российские бойцы стремительно освобождают от противника курское приграничье
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия окружает и уничтожает боевиков ВСУ в Курской области. Противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Главные из интервью — в материале URA.RU. ВСУ оказались в надежном кольце окружения в курском приграничье. Армия России сжимает кольцо и ликвидирует крупную группировку противника численностью около двух тысяч человек, рассказал Путин журналисту в эфире телеканала «Россия 24». Часть украинских военнослужащих сдаются в плен в Курской области. Им гарантируется безопасность и нормальное обращение, подчеркнул президент РФ. Группировки противника в окружении не могут вырваться из него. Им не удается ничего сделать. «Предпринимаются попытки деблокировать эти окруженные подразделения, успеха они не имеют», — уточнил верховный главнокомандующий. В курском приграничье в частях ВСУ нарушено управление и растет паника среди солдат, отметил Путин. Российские подразделения принимают пленных, гарантируют им жизнь. Уточняется, что боевой дух в подразделениях ВСУ подорван. Командиры ВСУ стараются скрывать от своих бойцов факт попадания в окружение на курском направлении, сообщил Путин. Он добавил, что ситуацию это не меняет и российская армия стремительно освобождает территории от противника. Российские подразделения, которые окружили ВСУ, действовали дерзко и эффективно. По словам президента, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника на расстоянии десяти километров от госграницы. «И затем вдоль госграницы наши войска начали движение достаточно дерзко и героически», подчеркнул Путин. Отмечается, что речь идет о 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота и подразделениях воздушно-десантных войск. Эффективно действовала в Курской области и 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Российские военные отражают все попытки контрнаступления ВСУ, отметил верховный главнокомандующий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...