В Свердловской области выпавший из машины груз спровоцировал две аварии

Две аварии произошло из-за выпавшего из неизвестного автомобиля груза. ДТП случилось на 79-километре Екатеринбургской автодороги (ЕКАД), водитель так и не установлен, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона.
«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ЕКАДу, допустил вылет груза из кузова. В результате чего повредил рядом проезжающий автомобиль „Исудзу“, который резко затормозил, и в него въехал водитель „Рено“ с полуприцепом. После этого первый автомобиль откинуло на „Газель“, она столкнулась с металлическим ограждением», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП водителя «Газели» доставили на скорой в больницу. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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