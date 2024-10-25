25 октября 2024

В Свердловской области выпавший из машины груз спровоцировал две аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Один из водителей доставлен в больницу. Фото:

Две аварии произошло из-за выпавшего из неизвестного автомобиля груза. ДТП случилось на 79-километре Екатеринбургской автодороги (ЕКАД), водитель так и не установлен, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ЕКАДу, допустил вылет груза из кузова. В результате чего повредил рядом проезжающий автомобиль „Исудзу“, который резко затормозил, и в него въехал водитель „Рено“ с полуприцепом. После этого первый автомобиль откинуло на „Газель“, она столкнулась с металлическим ограждением», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водителя «Газели» доставили на скорой в больницу. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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Две аварии произошло из-за выпавшего из неизвестного автомобиля груза. ДТП случилось на 79-километре Екатеринбургской автодороги (ЕКАД), водитель так и не установлен, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции региона. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ЕКАДу, допустил вылет груза из кузова. В результате чего повредил рядом проезжающий автомобиль „Исудзу“, который резко затормозил, и в него въехал водитель „Рено“ с полуприцепом. После этого первый автомобиль откинуло на „Газель“, она столкнулась с металлическим ограждением», — рассказали в ведомстве. В результате ДТП водителя «Газели» доставили на скорой в больницу. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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