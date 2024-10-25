В Коркино вновь начались поджоги домов. Видео

26 октября 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

В Коркино вновь начались поджоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки В Коркино Челябинской области вновь начались поджоги цыганских домов. Повторяются события, которые произошли в городе 25 октября после убийства таксистки. В Главном управлении МВД России по региону возгорания подтвердили. «Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении главка МВД. Пользователи социальной сети публикуют видео возгорания. Сообщается, что горят дома, принадлежащие цыганской общине. Людей в домах нет. Как URA.RU сообщало ранее, после убийства 40-летней таксистки в Коркино вспыхнули волнения. В городе начались беспорядки. Были задержаны 43 участника. Их задержала полиция, после — отпустила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коркино Челябинской области вновь начались поджоги цыганских домов. Повторяются события, которые произошли в городе 25 октября после убийства таксистки. В Главном управлении МВД России по региону возгорания подтвердили. «Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении главка МВД. Пользователи социальной сети публикуют видео возгорания. Сообщается, что горят дома, принадлежащие цыганской общине. Людей в домах нет. Как URA.RU сообщало ранее, после убийства 40-летней таксистки в Коркино вспыхнули волнения. В городе начались беспорядки. Были задержаны 43 участника. Их задержала полиция, после — отпустила.