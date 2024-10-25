25 октября 2024

В Коркино вновь начались поджоги домов. Видео

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В Коркино вновь начались поджоги Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино Челябинской области вновь начались поджоги цыганских домов. Повторяются события, которые произошли в городе 25 октября после убийства таксистки. В Главном управлении МВД России по региону возгорания подтвердили.

«Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении главка МВД.

Пользователи социальной сети публикуют видео возгорания. Сообщается, что горят дома, принадлежащие цыганской общине. Людей в домах нет.

Как URA.RU сообщало ранее, после убийства 40-летней таксистки в Коркино вспыхнули волнения. В городе начались беспорядки. Были задержаны 43 участника. Их задержала полиция, после — отпустила.

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В Коркино Челябинской области вновь начались поджоги цыганских домов. Повторяются события, которые произошли в городе 25 октября после убийства таксистки. В Главном управлении МВД России по региону возгорания подтвердили. «Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении главка МВД. Пользователи социальной сети публикуют видео возгорания. Сообщается, что горят дома, принадлежащие цыганской общине. Людей в домах нет. Как URA.RU сообщало ранее, после убийства 40-летней таксистки в Коркино вспыхнули волнения. В городе начались беспорядки. Были задержаны 43 участника. Их задержала полиция, после — отпустила.
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