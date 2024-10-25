25 октября 2024

В Верховной раде Украины забеспокоились из-за Павлограда и Изюма

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В украинской Раде призвали защитить Изюм и Павлоград
В украинской Раде призвали защитить Изюм и Павлоград Фото:
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Украине необходимо начать подготовку обороны Павлограда и Изюма. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Селидово уже преимущественно россиянами взято. В Купянск они вошли. [Продвинулись под Курском]. Необходимо готовить оборону Павлограда и Изюма», — заявила Безуглая в своем telegram-канале.

Кроме того, парламентарий направила резкую критику в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Безуглая заявила, что он не делает ничего, а занимается разного рода враньем.

Депутат Рады известна своими острыми высказываниями в адрес высшего военного руководства ВСУ. Она регулярно публикует материалы с критикой Сырского, обвиняя его в неудачах украинских войск и призывая заменить его.

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Украине необходимо начать подготовку обороны Павлограда и Изюма. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Селидово уже преимущественно россиянами взято. В Купянск они вошли. [Продвинулись под Курском]. Необходимо готовить оборону Павлограда и Изюма», — заявила Безуглая в своем telegram-канале. Кроме того, парламентарий направила резкую критику в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Безуглая заявила, что он не делает ничего, а занимается разного рода враньем. Депутат Рады известна своими острыми высказываниями в адрес высшего военного руководства ВСУ. Она регулярно публикует материалы с критикой Сырского, обвиняя его в неудачах украинских войск и призывая заменить его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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