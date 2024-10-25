В Верховной раде Украины забеспокоились из-за Павлограда и Изюма

Украине необходимо начать подготовку обороны Павлограда и Изюма. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Селидово уже преимущественно россиянами взято. В Купянск они вошли. [Продвинулись под Курском]. Необходимо готовить оборону Павлограда и Изюма», — заявила Безуглая в своем telegram-канале.
Кроме того, парламентарий направила резкую критику в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Безуглая заявила, что он не делает ничего, а занимается разного рода враньем.
Депутат Рады известна своими острыми высказываниями в адрес высшего военного руководства ВСУ. Она регулярно публикует материалы с критикой Сырского, обвиняя его в неудачах украинских войск и призывая заменить его.
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