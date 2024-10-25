В Госдуме РФ одобрили ко второму чтению новые ограничения для мигрантов

Комитет Государственной думы РФ одобрил ко второму чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте органа власти.
«Рекомендовать ГД принять... законопроект № 729100-8 „О внесении изменений в статью 151 Федерального закона ‚О правовом положении иностранных граждан в РФ‘, — сообщается в документе. Суть нововведений будет заключаться в том, что мигранты не смогут привлекать посредников при сдаче экзаменов.
Законопроект, запрещающий участие посреднических организаций в организации экзаменов по русскому языку для мигрантов, был одобрен в первом чтении Госдумой. Инициатива получила поддержку от председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина и высокопоставленных представителей всех парламентских фракций. Первый поделился информацией МВД, согласно которой около 14 тысяч человек не смогли успешно пройти экзамен в присутствии полицейских. Также было отмечено, что приблизительно пять тысяч мигрантов уже имели сертификаты, не подтверждая при этом владение русским языком.
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