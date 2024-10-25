Российские солдаты отразили атаку ВСУ, которые пытались прорвать границу в Курской области. Им также удалось уничтожить танк противника с помощью FPV-дрона. На кухаровском направлении ВС РФ ликвидировали пункт временной дислокации и склад ВСУ. В это же время под Покровском украинские солдаты бегут с линии фронта. Главное об СВО к вечеру 25 октября — в материале URA.RU.
ВС РФ уничтожили танк ВСУ под Курском
Минобороны РФ сообщило об удачной операции морпехов Черноморского флота из группировки войск «Север», которые точным попаданием уничтожили танк ВСУ с помощью FPV-дрона. В момент удара противник пытался прорвать границу к населенному пункту в Курской области. В результате ВСУ понесли потери в личном составе и технике.
Дрон ВСУ случайно сбил редчайший беспилотник Hawk
Российские военкоры сообщили, что ВСУ сбили по ошибке свой же редчайший беспилотник Hawk. По данным telegram-канала «Русской Весны», осенью 2022 года Минобороны Украины заключило контракт на поставку 55 беспилотников Hawk за почти 20 миллионов долларов. Однако к сентябрю 2023 года ВСУ получили лишь девять дронов. Отмечается, что американские Hawk могут проводить разведывательные полеты до 36 часов на высоте более 20 километров и дальностью свыше 22 тысяч километров.
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и склад ВСУ в Курахове
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и склад боекомплекта ВСУ в Курахове ДНР. По данным Минобороны РФ, в результате разведки был обнаружен пункт украинской мотопехотной бригады, который российские войска ликвидировали с помощью авиаудара. Также уничтожены личный состав и самоходная установка ВСУ.
Солдаты ВСУ бегут из Селидово в ДНР
Украинские солдаты продолжают покидать свои позиции в Селидово на красноармейском направлении. По данным силовых структур, ВСУ пытаются эвакуировать остатки личного состава, выходя группами по простреливаемым дорогам, однако по пути теряют много бойцов.
Украинские военные попали в окружение ВС РФ в Селидово. Отмечается, что все их выходные пути заблокированы и находятся под полным огневым контролем российских войск.
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации в Херсонской области. Экипаж танков Т-90М «Прорыв» ВДВ атаковал позиции ВСУ на правом берегу Днепра, уничтожив все цели, согласно разведке. Многие местные танкисты — добровольцы. Командир танка с позывным «Бурый» отметил, что его сослуживцы также, как и он, выбрали путь защиты Родины. Его слова приводит Пятый канал.
Зеленский отменил поездку генсека ООН на Украину
Глава Украины Владимир Зеленский отказался принять у себя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша после его участия в саммите БРИКС в Казани и встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский президент раскритиковал генсека за участие в саммите в Международный день ООН. Он остался недоволен его приездом в Россию и обвинил Гутерреша в «оскорблении здравого смысла и международного права».
Моди и Шольц выступили против применения ядерного оружия
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили против применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Они подчеркнули, что все государства должны соблюдать международное право и Устав ООН. Моди и Шольц также отметили негативные последствия украинского кризиса для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для развивающихся стран, и подтвердили необходимость достижения справедливого мира в соответствии с международным правом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.