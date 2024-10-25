«Мне Горбачев отдал из госзапаса последнюю тушенку»

На юбилее свердловского заксо откровенничали про Чубайса, а Куйвашев одарил фаворита. Фото

25 октября 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

К юбилею заксобрания первые лица готовились с весны Фото: Илья Московец © URA.RU Празднование 30-летия свердловского заксобрания прошло скромнее, чем планировалось изначально — в Театре эстрады вместо «ЭКСПО-центра» и без федеральных VIP. А хедлайнером стал экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, возглавлявший первую облдуму. Со сцены он выдал новую порцию откровений — о Чубайсе, Назарбаеве, Горбачеве и даже нынешнем главе региона Евгении Куйвашеве. А тот, в свою очередь, одарил своего любимого депутата. Гостем на мероприятии был и корреспондент URA.RU. Планы на широкое празднование юбилея руководство парламента вынашивало с весны. Источники агентства как раз тогда рассказывали, что среди площадок рассматривается даже МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «[Спикер Людмила Бабушкина] хочет пригласить коллег из парламентов других регионов, депутатов, силовиков, мэров и всех, кто сотрудничает с нашим заксо. Речь может идти о нескольких тысячах человек», — делился в апреле один из собеседников. Задумку председателя якобы поддерживал Куйвашев, более того — празднование перенесли с мая на сентябрь, а потом и на конец октября. «Чтобы лучше подготовиться», — подогревали слухи знакомые депутаты. В зале Театра эстрады были свободные места Фото: Илья Московец © URA.RU Другой собеседник агентства напротив заявляет, что у Бабушкиной изначально была позиция праздновать скромно. «Не время для пышных мероприятий», — поделился он. И добавил, что статусные гости из других регионов все же были — например, зампред тюменской облдумы Наталья Шевчик, президент Уральского землячества, гендиректор Центра международной торговли в Москве Владимир Страшко. Однако пышного торжества не получилось — в зале Театра эстрады (площадка барда Александра Новикова, соседа Куйвашева) на 650 мест оставались пустые места. Хотя среди гостей были не только местные чиновники и депутаты, но и те, кто уехал в другие регионы, — герои архивных новостей URA.RU. Например лидер фракции ЛДПР в созыве 2006 года Юрий Баланов, на пятый год своего депутатства получивший по лицу от старшего коллеги из Госдумы. «Живу в Москве, работаю в ДОСААФ. Пригласили — прилетел. Кому-то звонил, кого знаю, не смогли — дела какие-то. Я говорю, такое мероприятие! 30 лет законодательному собранию не каждый год. Ну, приятно всех увидеть», — поделился он. И направился к своему коллеге по созыву Дмитрию Нисковских, который сейчас управляет развивающейся Сысертью. «Вот еще [Александр] Бурков мой — я с ним за партой сидел…» — вступил в диалог мэр, запутавшись в терминологии. Потом поправился: «На заседании. С другой стороны сидел — Мальцев Анатолий Федорович, руководитель нашей фракции [ЕР] в думе. А это — палата представителей еще была…». Вспомнил Нисковских и свои первые аппаратные ошибки. «Тогда еще [2006—2012 годы] рассматривались законы, внесенные другими депутатами. И вот, был мой первый комитет — по соцполитике, и все голосовали за отклонение, а мне законопроект понравился, я проголосовал „за“. И потом мне говорят: ты чего, он же противоречит общей установке, как же так?! А мне этого никто не объяснял… Да, тогда мы еще голосовали по зову сердца», — мечтательно вспомнил чиновник. Новость по теме Свердловские депутаты отметят свой юбилей в многотысячном зале Пытаясь выяснить, изменился ли с годами подход, корреспондент обратился к стоявшему поблизости коммунисту Олегу Гордееву, представляющему нынешний созыв. «Не могу сказать за другие фракции, но у нас точно ничего не поменялось. Голосуем только сердцем, и бьется оно у нас слева, как у коммунистов», — патетично поделился молодой депутат. Гости же продолжали прибывать. Помимо отставных и действующих парламентариев подходили и члены правительства, представители силовых структур, бизнеса, различных конфессий, город представляла Анна Гурарий. В холле Театра эстрады царила атмосфера как на вечере встречи выпускников. В хорошем расположении духа был депутат Александр Серебрянников, которого в последние месяцы преследовали бизнес-скандалы. «Прошли проверку Минпромторга РФ», — пояснил он корреспонденту, имея ввиду предприятие «Уралбиофарм», которое получил в управление несколько месяцев назад. Весел был и его коллега Вячеслав Малых, даже несмотря на заявление в полицию о вымогательстве, которое на него написали тагильские коммерсанты. Самые статусные сразу удалились в VIP — Куйвашев с замами Алексеем Кузнецовым, Алексеем Шмыковым, Павлом Крековым, Иваном Детченей, который пока еще осваивается в новом статусе (замгубернатора-руководителя аппарата), спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сенаторы Александр Высокинский и Виктор Шептий, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, депутаты Госдумы Антон Шипулин, Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев, миллиардер Михаил Ходоровский («Синара»). Из федеральных гостей были только свои сенаторы и депутаты Фото: Илья Московец © URA.RU Торжественная часть началась с выноса на сцену государственного флага, далее последовал ролик о достижениях регионального парламента, а после — поздравления от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Оба прислали телеграммы и были единодушны — свердловские депутаты делают многое для развития региона. Выступившая следом Бабушкина развернуто рассказала, что именно: «За 30 лет принято 3583 закона. Из них на сегодняшний день действует 2900. Они на практике доказали свою действенность и необходимость обществу. Мы можем по праву ими гордиться. Свердловская область всегда славилась высоким уровнем правовой культуры и по достоинству считается центром правовых инноваций России. В работе Законодательного собрания в приоритете всегда были и остаются нужды и заботы уральцев, защита их законных прав и интересов, а также развитие экономического потенциала Свердловской области». Армен Карапетян продолжает пользоваться расположением губернатора Фото: Илья Московец © URA.RU От полпредства был федеральный инспектор Михаил Богинский, дружный со свердловским истеблишментом еще со времен работы в региональном СК. В его спутнице узнали новую пиарщицу полпредства Александру Антонову, чьи фотографии друг другу местный истеблишмент активно пересылал неделю назад (хотя находившийся в гуще событий корреспондент ее не заметил). Богинский передал поздравления от своего нового шефа Артема Жоги, акцентировав внимание на важной для полпреда теме. «Благодарю вас за поддержку законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей», — процитировал Богинский. Понимание, что главным героем вечера станут не творческие коллективы Театра эстрады, а Россель, пришло сразу, как он взял слово. Вспоминая, в какой ситуации в 1994 году формировалась областная дума, он разоткровенничался про свой разговор с бывшим на тот момент вице-премьером РФ Анатолием Чубайсом. «Нам, конечно, достался самый тяжелый период реформирования экономики. Тогда был самый настоящий хаос, плюс необдуманный — и это сейчас признали все — способ приватизации государственной собственности. Это был самый тяжелый момент, потому что в Свердловской области 5000 предприятий, где количество рабочих больше 1000 человек. И когда я обратился к Чубайсу и сказал, как нам приватизировать „Уралвагонзавод“, НТМК, что я услышал? Он сказал, что нам „Уралвагонзавод“ не нужен. Танки мы купим в Израиле, вагоны мы купим в Китае. Я на него так посмотрел, думаю, нормальный он, ненормальный…» — вспомнил Россель. После этого разговора он встал и ушел, даже не пожав чиновнику руку. И больше с ним никогда не встречался. Развлекали гостей патриотичными песнями Фото: Илья Московец © URA.RU Вспомнил Россель и то, как бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался делиться пшеницей, когда в начале 90-х годов был голод. «Назарбаев не дал ни килограмма пшеницы, сказал: „Давай так. Тонна железа — тонна хлеба“. Я собрал всех директоров металлургических заводов — отправили металл, получили 160 тонн пшеницы. Мне [президент СССР] Михаил Горбачев отдал из госзапаса последнюю тушенку. Это очень серьезный вопрос, не шутите с ним», — заявил Россель, переживая, что ситуация тех лет с продовольствием может повториться. Последнее откровение было про отношения с губернатором: «У нас они с ним замечательные с первого дня его работы. И Свердловской области в этом плане повезло. Он продолжает то, что мы начинали, и строго придерживается этой линии». Заслуги депутатов признал и сам губернатор. «Вы остаетесь надежным проводником интересов людей. Сегодня депутатская вертикаль пронизывает все уровни законодательной власти — от местных дум до Совета Федерации. Вопросы, которые по объективным причинам невозможно урегулировать своими силами, вы успешно решаете в федеральном программе…» — выступил он. А следом раздал почетные грамоты отдельным парламентариям. В первую очередь — своему другу Армену Карапетяну, в компании которого чаще всего летал в зарубежные командировки. «Я заслужил», — поделился впечатлениями с корреспондентом колоритный вице-спикер. Никто, кажется, и не сомневался — со всех сторон Карапетяну жали руки и хлопали по спине, спрашивали, когда тот будет проставляться. Некоторые решили не ждать и отправились к фуршетным столам, накрытым здесь же. Более статусных гостей ждали в Доме Севастьянова на продолжение банкета. Здесь же был и губернатор. «Пребывал в чрезвычайно хорошем расположении духа, оставался на мероприятии больше часа — что для него нетипично», — поделился один из свидетелей. Разошлись к восьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Празднование 30-летия свердловского заксобрания прошло скромнее, чем планировалось изначально — в Театре эстрады вместо «ЭКСПО-центра» и без федеральных VIP. А хедлайнером стал экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, возглавлявший первую облдуму. Со сцены он выдал новую порцию откровений — о Чубайсе, Назарбаеве, Горбачеве и даже нынешнем главе региона Евгении Куйвашеве. А тот, в свою очередь, одарил своего любимого депутата. Гостем на мероприятии был и корреспондент URA.RU. Планы на широкое празднование юбилея руководство парламента вынашивало с весны. Источники агентства как раз тогда рассказывали, что среди площадок рассматривается даже МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». «[Спикер Людмила Бабушкина] хочет пригласить коллег из парламентов других регионов, депутатов, силовиков, мэров и всех, кто сотрудничает с нашим заксо. Речь может идти о нескольких тысячах человек», — делился в апреле один из собеседников. Задумку председателя якобы поддерживал Куйвашев, более того — празднование перенесли с мая на сентябрь, а потом и на конец октября. «Чтобы лучше подготовиться», — подогревали слухи знакомые депутаты. Другой собеседник агентства напротив заявляет, что у Бабушкиной изначально была позиция праздновать скромно. «Не время для пышных мероприятий», — поделился он. И добавил, что статусные гости из других регионов все же были — например, зампред тюменской облдумы Наталья Шевчик, президент Уральского землячества, гендиректор Центра международной торговли в Москве Владимир Страшко. Однако пышного торжества не получилось — в зале Театра эстрады (площадка барда Александра Новикова, соседа Куйвашева) на 650 мест оставались пустые места. Хотя среди гостей были не только местные чиновники и депутаты, но и те, кто уехал в другие регионы, — герои архивных новостей URA.RU. Например лидер фракции ЛДПР в созыве 2006 года Юрий Баланов, на пятый год своего депутатства получивший по лицу от старшего коллеги из Госдумы. «Живу в Москве, работаю в ДОСААФ. Пригласили — прилетел. Кому-то звонил, кого знаю, не смогли — дела какие-то. Я говорю, такое мероприятие! 30 лет законодательному собранию не каждый год. Ну, приятно всех увидеть», — поделился он. И направился к своему коллеге по созыву Дмитрию Нисковских, который сейчас управляет развивающейся Сысертью. «Вот еще [Александр] Бурков мой — я с ним за партой сидел…» — вступил в диалог мэр, запутавшись в терминологии. Потом поправился: «На заседании. С другой стороны сидел — Мальцев Анатолий Федорович, руководитель нашей фракции [ЕР] в думе. А это — палата представителей еще была…». Вспомнил Нисковских и свои первые аппаратные ошибки. Пытаясь выяснить, изменился ли с годами подход, корреспондент обратился к стоявшему поблизости коммунисту Олегу Гордееву, представляющему нынешний созыв. «Не могу сказать за другие фракции, но у нас точно ничего не поменялось. Голосуем только сердцем, и бьется оно у нас слева, как у коммунистов», — патетично поделился молодой депутат. Гости же продолжали прибывать. Помимо отставных и действующих парламентариев подходили и члены правительства, представители силовых структур, бизнеса, различных конфессий, город представляла Анна Гурарий. В холле Театра эстрады царила атмосфера как на вечере встречи выпускников. В хорошем расположении духа был депутат Александр Серебрянников, которого в последние месяцы преследовали бизнес-скандалы. «Прошли проверку Минпромторга РФ», — пояснил он корреспонденту, имея ввиду предприятие «Уралбиофарм», которое получил в управление несколько месяцев назад. Весел был и его коллега Вячеслав Малых, даже несмотря на заявление в полицию о вымогательстве, которое на него написали тагильские коммерсанты. Самые статусные сразу удалились в VIP — Куйвашев с замами Алексеем Кузнецовым, Алексеем Шмыковым, Павлом Крековым, Иваном Детченей, который пока еще осваивается в новом статусе (замгубернатора-руководителя аппарата), спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сенаторы Александр Высокинский и Виктор Шептий, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, депутаты Госдумы Антон Шипулин, Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев, миллиардер Михаил Ходоровский («Синара»). Торжественная часть началась с выноса на сцену государственного флага, далее последовал ролик о достижениях регионального парламента, а после — поздравления от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Оба прислали телеграммы и были единодушны — свердловские депутаты делают многое для развития региона. Выступившая следом Бабушкина развернуто рассказала, что именно: «За 30 лет принято 3583 закона. Из них на сегодняшний день действует 2900. Они на практике доказали свою действенность и необходимость обществу. Мы можем по праву ими гордиться. Свердловская область всегда славилась высоким уровнем правовой культуры и по достоинству считается центром правовых инноваций России. В работе Законодательного собрания в приоритете всегда были и остаются нужды и заботы уральцев, защита их законных прав и интересов, а также развитие экономического потенциала Свердловской области». От полпредства был федеральный инспектор Михаил Богинский, дружный со свердловским истеблишментом еще со времен работы в региональном СК. В его спутнице узнали новую пиарщицу полпредства Александру Антонову, чьи фотографии друг другу местный истеблишмент активно пересылал неделю назад (хотя находившийся в гуще событий корреспондент ее не заметил). Богинский передал поздравления от своего нового шефа Артема Жоги, акцентировав внимание на важной для полпреда теме. «Благодарю вас за поддержку законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей», — процитировал Богинский. Понимание, что главным героем вечера станут не творческие коллективы Театра эстрады, а Россель, пришло сразу, как он взял слово. Вспоминая, в какой ситуации в 1994 году формировалась областная дума, он разоткровенничался про свой разговор с бывшим на тот момент вице-премьером РФ Анатолием Чубайсом. «Нам, конечно, достался самый тяжелый период реформирования экономики. Тогда был самый настоящий хаос, плюс необдуманный — и это сейчас признали все — способ приватизации государственной собственности. Это был самый тяжелый момент, потому что в Свердловской области 5000 предприятий, где количество рабочих больше 1000 человек. И когда я обратился к Чубайсу и сказал, как нам приватизировать „Уралвагонзавод“, НТМК, что я услышал? Он сказал, что нам „Уралвагонзавод“ не нужен. Танки мы купим в Израиле, вагоны мы купим в Китае. Я на него так посмотрел, думаю, нормальный он, ненормальный…» — вспомнил Россель. После этого разговора он встал и ушел, даже не пожав чиновнику руку. И больше с ним никогда не встречался. Вспомнил Россель и то, как бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался делиться пшеницей, когда в начале 90-х годов был голод. «Назарбаев не дал ни килограмма пшеницы, сказал: „Давай так. Тонна железа — тонна хлеба“. Я собрал всех директоров металлургических заводов — отправили металл, получили 160 тонн пшеницы. Мне [президент СССР] Михаил Горбачев отдал из госзапаса последнюю тушенку. Это очень серьезный вопрос, не шутите с ним», — заявил Россель, переживая, что ситуация тех лет с продовольствием может повториться. Последнее откровение было про отношения с губернатором: «У нас они с ним замечательные с первого дня его работы. И Свердловской области в этом плане повезло. Он продолжает то, что мы начинали, и строго придерживается этой линии». Заслуги депутатов признал и сам губернатор. «Вы остаетесь надежным проводником интересов людей. Сегодня депутатская вертикаль пронизывает все уровни законодательной власти — от местных дум до Совета Федерации. Вопросы, которые по объективным причинам невозможно урегулировать своими силами, вы успешно решаете в федеральном программе…» — выступил он. А следом раздал почетные грамоты отдельным парламентариям. В первую очередь — своему другу Армену Карапетяну, в компании которого чаще всего летал в зарубежные командировки. «Я заслужил», — поделился впечатлениями с корреспондентом колоритный вице-спикер. Никто, кажется, и не сомневался — со всех сторон Карапетяну жали руки и хлопали по спине, спрашивали, когда тот будет проставляться. Некоторые решили не ждать и отправились к фуршетным столам, накрытым здесь же. Более статусных гостей ждали в Доме Севастьянова на продолжение банкета. Здесь же был и губернатор. «Пребывал в чрезвычайно хорошем расположении духа, оставался на мероприятии больше часа — что для него нетипично», — поделился один из свидетелей. Разошлись к восьми.