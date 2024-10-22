На Русский экономический форум в Челябинск приедет Олег Газманов

В Челябинск на Второй Русский экономический форум, который пройдет с 7 по 9 ноября, приедет Олег Газманов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«Для участников форума запланирована обширная культурная программа. Вечерние мероприятия будут наполнены концертными выступлениями, приедет Олег Газманов», — рассказал Текслер.
В рамках форума разработана наполненная событиями деловая и культурная программа, заявлены около 200 спикеров. Всего ожидается более трех тысяч участников, более 30 панельных дискуссии, три пленарных заседания. Ожидается участие вице-премьера РФ Александра Новака.
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