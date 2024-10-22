22 октября 2024

На Русский экономический форум в Челябинск приедет Олег Газманов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, газманов олег
Олег Газманов приедет в Челябинск Фото:

В Челябинск на Второй Русский экономический форум, который пройдет с 7 по 9 ноября, приедет Олег Газманов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Для участников форума запланирована обширная культурная программа. Вечерние мероприятия будут наполнены концертными выступлениями, приедет Олег Газманов», — рассказал Текслер.

В рамках форума разработана наполненная событиями деловая и культурная программа, заявлены около 200 спикеров. Всего ожидается более трех тысяч участников, более 30 панельных дискуссии, три пленарных заседания. Ожидается участие вице-премьера РФ Александра Новака.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинск на Второй Русский экономический форум, который пройдет с 7 по 9 ноября, приедет Олег Газманов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Для участников форума запланирована обширная культурная программа. Вечерние мероприятия будут наполнены концертными выступлениями, приедет Олег Газманов», — рассказал Текслер. В рамках форума разработана наполненная событиями деловая и культурная программа, заявлены около 200 спикеров. Всего ожидается более трех тысяч участников, более 30 панельных дискуссии, три пленарных заседания. Ожидается участие вице-премьера РФ Александра Новака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...