22 октября 2024

МЧС предупредило жителей ХМАО о замене летней резины

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС предупреждает о замене резины на зимнюю
МЧС предупреждает о замене резины на зимнюю Фото:

Окружное управление МЧС посоветовало югорским водителям своевременно заменить летнюю резину на зимнюю. Об этом ведомство сообщили в своем telegram-канале.

«Зимние шины обеспечивают лучшую управляемость, уменьшают скольжение и сохраняют стабильность автомобиля на заснеженных и обледенелых дорогах», — говорится публикации. Вместе с этим специалисты советуют придерживаться правил безопасной езды зимой.

По обледенелым и заснеженным трассам рекомендуется соблюдать скоростной режим и следить за исправным состоянием автомобиля. Спасатели также советуют не выезжать в длительные поездки без предупреждения, особенно в плохую погоду.

Ранее URA.RU рассказывало, что улицы Ханты-Мансийска накрыло снегом. Агентство публиковало фото заснеженного города.

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Окружное управление МЧС посоветовало югорским водителям своевременно заменить летнюю резину на зимнюю. Об этом ведомство сообщили в своем telegram-канале. «Зимние шины обеспечивают лучшую управляемость, уменьшают скольжение и сохраняют стабильность автомобиля на заснеженных и обледенелых дорогах», — говорится публикации. Вместе с этим специалисты советуют придерживаться правил безопасной езды зимой. По обледенелым и заснеженным трассам рекомендуется соблюдать скоростной режим и следить за исправным состоянием автомобиля. Спасатели также советуют не выезжать в длительные поездки без предупреждения, особенно в плохую погоду. Ранее URA.RU рассказывало, что улицы Ханты-Мансийска накрыло снегом. Агентство публиковало фото заснеженного города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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