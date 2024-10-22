Окружное управление МЧС посоветовало югорским водителям своевременно заменить летнюю резину на зимнюю. Об этом ведомство сообщили в своем telegram-канале.
«Зимние шины обеспечивают лучшую управляемость, уменьшают скольжение и сохраняют стабильность автомобиля на заснеженных и обледенелых дорогах», — говорится публикации. Вместе с этим специалисты советуют придерживаться правил безопасной езды зимой.
По обледенелым и заснеженным трассам рекомендуется соблюдать скоростной режим и следить за исправным состоянием автомобиля. Спасатели также советуют не выезжать в длительные поездки без предупреждения, особенно в плохую погоду.
Ранее URA.RU рассказывало, что улицы Ханты-Мансийска накрыло снегом. Агентство публиковало фото заснеженного города.
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