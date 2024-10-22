В Ханты-Мансийске выпал первый снег
Улицы Ханты-Мансийска утром 32 октября накрыло снегом. Очевидцы отправили фотографии заснеженного города в редакцию URA.RU.
«Утром прошел первый серьезный снегопад с начала осени. Улицы накрыло снегом, одновременно срывался небольшой дождь. Сейчас снег подтаял из-за плюсовой температуры», — рассказал агентству один из горожан.
Сами Ханты-Мансийцы активно делятся фотографиями заснеженного города в социальных сетях. Некоторые даже успели слепить снеговиков.
Вид заснеженного Ханты-Мансийска из здания правительства Югры
Жители Ханты-Мансийска лепят первых снеговиков
Ранее агентство писало, что в ХМАО прогнозируется туман и гололед. Также синоптики обещают снег с дождем.
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