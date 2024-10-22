22 октября 2024

Улицы Ханты-Мансийска накрыло снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске выпал первый снег
В Ханты-Мансийске выпал первый снег Фото:

Улицы Ханты-Мансийска утром 32 октября накрыло снегом. Очевидцы отправили фотографии заснеженного города в редакцию URA.RU.

«Утром прошел первый серьезный снегопад с начала осени. Улицы накрыло снегом, одновременно срывался небольшой дождь. Сейчас снег подтаял из-за плюсовой температуры», — рассказал агентству один из горожан.

Сами Ханты-Мансийцы активно делятся фотографиями заснеженного города в социальных сетях. Некоторые даже успели слепить снеговиков.

Вид заснеженного Ханты-Мансийска из здания правительства Югры
Вид заснеженного Ханты-Мансийска из здания правительства Югры
Фото:
Жители Ханты-Мансийска лепят первых снеговиков
Жители Ханты-Мансийска лепят первых снеговиков
Фото:

Ранее агентство писало, что в ХМАО прогнозируется туман и гололед. Также синоптики обещают снег с дождем.

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Улицы Ханты-Мансийска утром 32 октября накрыло снегом. Очевидцы отправили фотографии заснеженного города в редакцию URA.RU. «Утром прошел первый серьезный снегопад с начала осени. Улицы накрыло снегом, одновременно срывался небольшой дождь. Сейчас снег подтаял из-за плюсовой температуры», — рассказал агентству один из горожан. Сами Ханты-Мансийцы активно делятся фотографиями заснеженного города в социальных сетях. Некоторые даже успели слепить снеговиков. Ранее агентство писало, что в ХМАО прогнозируется туман и гололед. Также синоптики обещают снег с дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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