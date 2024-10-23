Мадуро пришел в восторг от встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал свои переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным исключительным событием. Об этом венесуэльский глава сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Исключительное событие. Невероятная встреча», — рассказал Николас Мадуро в интервью, опубликованном в telegram-канале Зарубина. По словам президента Венесуэлы, вместе с Путиным они обсудили «мощные» планы и дорожную карту сотрудничества.
Мадуро отметил, что Россия и Венесуэла объединят усилия в построении нового многополярного мира. Он добавил, что БРИКС будет этому способствовать. Также Мадуро поздравил российского главу с таким масштабным мероприятием.
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