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На железнодорожном вокзале Пермь-1 был замечен мужчина, размахивающий ножом. Об этом сообщили очевидцы.
«Сидит мужчина на Перми-1. Он размахивает ножом», — рассказали подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в дежурную часть Пермского ЛО МВД России на транспорте. В ведомстве заявили, что зафиксировали обращение и занялись проверкой.
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