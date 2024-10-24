Посетителей вокзала в Перми напугал мужчина, размахивающий ножом. Видео

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На железнодорожном вокзале Пермь-1 был замечен мужчина, размахивающий ножом. Об этом сообщили очевидцы.

«Сидит мужчина на Перми-1. Он размахивает ножом», — рассказали подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в дежурную часть Пермского ЛО МВД России на транспорте. В ведомстве заявили, что зафиксировали обращение и занялись проверкой.

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На железнодорожном вокзале Пермь-1 был замечен мужчина, размахивающий ножом. Об этом сообщили очевидцы. «Сидит мужчина на Перми-1. Он размахивает ножом», — рассказали подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в дежурную часть Пермского ЛО МВД России на транспорте. В ведомстве заявили, что зафиксировали обращение и занялись проверкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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