В Челябинске поддержали введение штрафов за оскорбления учителей

Superjob: Челябинцы поддержали введение штрафов за оскорбления педагогов

25 октября 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Челябинцы посчитали введение штрафов за оскорбление учителей верным решением Фото: Анна Майорова © URA.RU Большинство опрошенных жителей Челябинска выразили поддержку законопроекту, который предусматривает введение штрафов за оскорбления педагогов. По данным проведенного исследования сервиса Superjob, 65% экономически активного населения инициативу одобрили. «Большинство челябинцев (65%) поддержали эту инициативу. Противники такой меры составили 16% опрошенных. Они высказали мнение, что не всегда штрафы могут решить проблему взаимоотношений в школе, указав на воспитание», — говорится в опросе. Кроме того, почти каждый пятый опрошенный (19%) затруднился с ответом, подчеркнув сложность ситуации и необходимость более глубокого анализа каждого конкретного случая. Возрастные группы также показали различия в поддержке законопроекта, с более высоким уровнем одобрения среди старшего поколения. Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму в ближайшее время намерены внести законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов. Он предполагает, что наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами: от пяти до 20 тысяч рублей — для граждан; от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц; от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство опрошенных жителей Челябинска выразили поддержку законопроекту, который предусматривает введение штрафов за оскорбления педагогов. По данным проведенного исследования сервиса Superjob, 65% экономически активного населения инициативу одобрили. «Большинство челябинцев (65%) поддержали эту инициативу. Противники такой меры составили 16% опрошенных. Они высказали мнение, что не всегда штрафы могут решить проблему взаимоотношений в школе, указав на воспитание», — говорится в опросе. Кроме того, почти каждый пятый опрошенный (19%) затруднился с ответом, подчеркнув сложность ситуации и необходимость более глубокого анализа каждого конкретного случая. Возрастные группы также показали различия в поддержке законопроекта, с более высоким уровнем одобрения среди старшего поколения. Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму в ближайшее время намерены внести законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов. Он предполагает, что наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами: от пяти до 20 тысяч рублей — для граждан; от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц; от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше.