24 октября 2024

В Челябинске поддержали введение штрафов за оскорбления учителей

Superjob: Челябинцы поддержали введение штрафов за оскорбления педагогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Челябинцы посчитали введение штрафов за оскорбление учителей верным решением Фото:

Большинство опрошенных жителей Челябинска выразили поддержку законопроекту, который предусматривает введение штрафов за оскорбления педагогов. По данным проведенного исследования сервиса Superjob, 65% экономически активного населения инициативу одобрили.

«Большинство челябинцев (65%) поддержали эту инициативу. Противники такой меры составили 16% опрошенных. Они высказали мнение, что не всегда штрафы могут решить проблему взаимоотношений в школе, указав на воспитание», — говорится в опросе.

Кроме того, почти каждый пятый опрошенный (19%) затруднился с ответом, подчеркнув сложность ситуации и необходимость более глубокого анализа каждого конкретного случая. Возрастные группы также показали различия в поддержке законопроекта, с более высоким уровнем одобрения среди старшего поколения.

Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму в ближайшее время намерены внести законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов. Он предполагает, что наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами: от пяти до 20 тысяч рублей — для граждан; от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц; от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше.

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Большинство опрошенных жителей Челябинска выразили поддержку законопроекту, который предусматривает введение штрафов за оскорбления педагогов. По данным проведенного исследования сервиса Superjob, 65% экономически активного населения инициативу одобрили. «Большинство челябинцев (65%) поддержали эту инициативу. Противники такой меры составили 16% опрошенных. Они высказали мнение, что не всегда штрафы могут решить проблему взаимоотношений в школе, указав на воспитание», — говорится в опросе. Кроме того, почти каждый пятый опрошенный (19%) затруднился с ответом, подчеркнув сложность ситуации и необходимость более глубокого анализа каждого конкретного случая. Возрастные группы также показали различия в поддержке законопроекта, с более высоким уровнем одобрения среди старшего поколения. Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму в ближайшее время намерены внести законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов. Он предполагает, что наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами: от пяти до 20 тысяч рублей — для граждан; от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц; от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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