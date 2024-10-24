В Челябинске поддержали введение штрафов за оскорбления учителей

Большинство опрошенных жителей Челябинска выразили поддержку законопроекту, который предусматривает введение штрафов за оскорбления педагогов. По данным проведенного исследования сервиса Superjob, 65% экономически активного населения инициативу одобрили.
«Большинство челябинцев (65%) поддержали эту инициативу. Противники такой меры составили 16% опрошенных. Они высказали мнение, что не всегда штрафы могут решить проблему взаимоотношений в школе, указав на воспитание», — говорится в опросе.
Кроме того, почти каждый пятый опрошенный (19%) затруднился с ответом, подчеркнув сложность ситуации и необходимость более глубокого анализа каждого конкретного случая. Возрастные группы также показали различия в поддержке законопроекта, с более высоким уровнем одобрения среди старшего поколения.
Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуму в ближайшее время намерены внести законопроект об административной ответственности за оскорбление педагогов. Он предполагает, что наказывать за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей будут штрафами: от пяти до 20 тысяч рублей — для граждан; от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц; от 200 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае публикации оскорбления в интернете штраф будет больше.
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