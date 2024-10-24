Ространснадзор наказал Utair за полеты над центром города

Ространснадзор объявил предостережение Utair (авиакомпания из ХМАО) за полеты над центром Новосибирска. Как сообщается в материалах проверки ведомства, воздушные суда авиакомпании, заходя на посадку на аэродром Толмачево, отклонялись от утвержденных схем и нарушали правила полета над населенными пунктами.
«Воздушные суда ПАО „АК ‚Ютэйр‘ выполняли заход на посадку на аэродром Новосибирск (Толмачево) вне установленных схем захода на посадку, маршрут захода на посадку проходил через центр г. Новосибирска. Компании объявлено предостережение“, — указано в результатах проверки Ространснадзора, которая есть в распоряжении URA.RU.
Авиакомпания не представила в ведомство пояснения такого движения самолетов. По правилам Воздушного кодекса РФ, полеты над населенными пунктами требуют особого соблюдения высоты, позволяющей безопасную посадку в случае неисправности на специальных площадках. Действия воздушных судов Utair привели к нарушению требований безопасности.
В авиакомпанию направлен запрос с просьбой прокомментировать результаты проверки и объяснить отклонения от утвержденных схем полета. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair отказала в перелете пассажиру из ХМАО, которому не хватило места на борту. Ространснадзор вынес предупреждение перевозчику.
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