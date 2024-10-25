Аналитики назвали города ХМАО с самым дешевым бензином

В ХМАО самый дешевый бензин продается в Мегионе, Радужном и Урае
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Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Мегионе, Радужном и Урае
Самый дешевый бензин в ХМАО продают в Мегионе, Радужном и Урае Фото:

В ХМАО самые низкие цены на бензин зафиксированы в Мегионе, Радужном и Урае. Статистику озвучил Департамент экономического развития Югры, который проанализировал данные о средней стоимости топлива в 53 населенных пунктах и девяти муниципалитетах региона.

«Бензин марки АИ-92 в Мегионе стоит 51,75 рубля за литр, что является самой низкой ценой по округу. В Радужном на АИ-95 зафиксирована самая низкая стоимость среди городов — 54,91 рубля за литр. На бензин АИ-98 самая доступная цена в Урае — 65,95 рубля за литр, а на дизельное топливо — в Радужном, где оно стоит 25,98 рубля за литр», — указано в отчете Депэкономразвития. Сжиженный углеводородный газ для заправки автомобилей оказался самым дешевым в поселке Андра Октябрьского района, где его стоимость составляет 24,48 рубля за литр.

За последнюю неделю в ХМАО цены на топливо повысились в нескольких населенных пунктах. Самое значительное подорожание зафиксировано на бензин АИ-98 в поселке Коммунистический Советского района, где стоимость выросла на 6,52%. На бензин АИ-92 отмечен рост цен на 1,75% в Агирише Советского района, а на дизельное топливо — на 1,12% в Урае. 

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО средняя стоимость автомобильного бензина с января по октябрь увеличилась на 9%. В январе 2024 года литр бензина в среднем стоил 57,29 рубля, а к октябрю его цена достигла 63,02 рубля.

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В ХМАО самые низкие цены на бензин зафиксированы в Мегионе, Радужном и Урае. Статистику озвучил Департамент экономического развития Югры, который проанализировал данные о средней стоимости топлива в 53 населенных пунктах и девяти муниципалитетах региона. «Бензин марки АИ-92 в Мегионе стоит 51,75 рубля за литр, что является самой низкой ценой по округу. В Радужном на АИ-95 зафиксирована самая низкая стоимость среди городов — 54,91 рубля за литр. На бензин АИ-98 самая доступная цена в Урае — 65,95 рубля за литр, а на дизельное топливо — в Радужном, где оно стоит 25,98 рубля за литр», — указано в отчете Депэкономразвития. Сжиженный углеводородный газ для заправки автомобилей оказался самым дешевым в поселке Андра Октябрьского района, где его стоимость составляет 24,48 рубля за литр. За последнюю неделю в ХМАО цены на топливо повысились в нескольких населенных пунктах. Самое значительное подорожание зафиксировано на бензин АИ-98 в поселке Коммунистический Советского района, где стоимость выросла на 6,52%. На бензин АИ-92 отмечен рост цен на 1,75% в Агирише Советского района, а на дизельное топливо — на 1,12% в Урае.  Ранее URA.RU писало, что в ХМАО средняя стоимость автомобильного бензина с января по октябрь увеличилась на 9%. В январе 2024 года литр бензина в среднем стоил 57,29 рубля, а к октябрю его цена достигла 63,02 рубля.
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