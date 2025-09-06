Россиянам рассказали, чем грозит использование нейросетей

Применение искусственного интеллекта для генерации текстов, изображений и других продуктов в коммерческих целях может привести к нарушению авторских прав и юридическим последствиям для пользователей. Об этом предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Контент, созданный с помощью ИИ, может нарушать чьи-то авторские права. Например, автоматический рерайт чужих текстов с помощью ИИ может привести к неявному копированию оригинальных формулировок, структуры и стиля. <...> Особенно рискованно использовать такие материалы в коммерческих целях — для сайтов, рекламы или мобильных приложений», — заявил Виноградов. Он уточил, что при коммерческом использовании таких материалов: ответственность за возможные нарушения несет не разработчик нейросети, а тот, кто публикует или распространяет спорный контент. Его слова передает «Газета.ru».
Виноградов подчеркнул, что искусственный интеллект, вне зависимости от уровня его интеллекта, не может рассматриваться в качестве автора. В случаях, когда участие пользователя сводится лишь к формулировке простой задачи (например, к элементарному «нажатию кнопки»), созданный таким образом результат, как правило, не подлежит признанию объектом авторского права. Юрист объяснил, что согласно действующему законодательству РФ автором может быть только человек, который вложил творческий труд в создание произведения, а искусственный интеллект не признается субъектом авторских прав.
«Однако, если человек осуществляет сложный итеративный процесс — формулирует детализированные запросы (промпты), производит существенную редактуру и творческую доработку результата — такой процесс может быть квалифицирован как творческий вклад, достаточный для возникновения авторства у пользователя», — пояснил профессор Виноградов. Он также напомнил, что авторское право защищает не только художественные тексты, но и рекламные материалы, интерфейсы программ и обучающие курсы.
По словам специалиста, основная проблема в использовании нейросетей заключается в принципах их работы: системы ИИ обучаются на огромных массивах данных, которые могут включать защищенные объекты авторского права. В результате сгенерированный контент может случайно воспроизводить элементы чужих произведений — как в текстах, так и в изображениях.
Виноградов также отметил, что с 2025 года в России введены новые ГОСТы, регулирующие технические аспекты работы с ИИ-контентом, однако они не затрагивают вопросы авторского права напрямую. Тем не менее эти стандарты могут использоваться в суде как вспомогательный аргумент при определении степени творческого вклада пользователя. Для минимизации юридических рисков эксперт рекомендует фиксировать этапы создания контента (сохранять версии промптов и правок), выбирать платформы с лицензированными базами данных и средствами правовой защиты, а также проверять уникальность результатов перед публикацией.
