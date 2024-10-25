В США появится оружие для подавления спутников РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США оценят готовность 32 единиц оружия в начале 2025 года
США оценят готовность 32 единиц оружия в начале 2025 года Фото:

В США в 2025 году введут оружие для подавления китайских и российских спутников. Об этом сообщают космические силы США.

«Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году», — передает слова космических сил Bloomberg. Там также добавили, что систему Meadowlands планировалось ввести еще в 2022 году. Согласно сообщению агентства, в период с января по март 2025 года запланирована оценка боеготовности 32 единиц вооружения космическими войсками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США в 2025 году введут оружие для подавления китайских и российских спутников. Об этом сообщают космические силы США. «Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году», — передает слова космических сил Bloomberg. Там также добавили, что систему Meadowlands планировалось ввести еще в 2022 году. Согласно сообщению агентства, в период с января по март 2025 года запланирована оценка боеготовности 32 единиц вооружения космическими войсками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...