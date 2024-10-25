В США появится оружие для подавления спутников РФ

США оценят готовность 32 единиц оружия в начале 2025 года
В США в 2025 году введут оружие для подавления китайских и российских спутников. Об этом сообщают космические силы США.
«Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году», — передает слова космических сил Bloomberg. Там также добавили, что систему Meadowlands планировалось ввести еще в 2022 году. Согласно сообщению агентства, в период с января по март 2025 года запланирована оценка боеготовности 32 единиц вооружения космическими войсками.
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