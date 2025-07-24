В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

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Опасность БПЛА отменили в Краснодарском крае
Опасность БПЛА отменили в Краснодарском крае Фото:

В Краснодарском крае объявлена отмена опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении РСЧС.

Ранее стало известно, что одна женщина погибла, одна пострадала при падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи. Также произошло попадание, предположительно, обломков дрона в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи.

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В Краснодарском крае объявлена отмена опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). «Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории края объявлена отмена угрозы „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении РСЧС. Ранее стало известно, что одна женщина погибла, одна пострадала при падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи. Также произошло попадание, предположительно, обломков дрона в нефтебазу, расположенную на улице Таврическая в «Сириусе» в районе Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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