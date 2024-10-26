Пермяков зовут упаковывать армейские сухпайки за 400 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на современном производстве в Москве. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками армейских сухпайков. За вахту в 180 рабочих смен обещают платить зарплату до 412 тысяч рублей.
«Вакансия для жителей Пермского края. Работа вахтой для упаковщиков на производство в Москве. Упаковщик армейских сухпайков в индивидуальные упаковки. Набор на вахту начинается от 15 смен. За 180 смен можно получить до 412 тысяч рублей. Приглашаем мужчин, женщин. Оплачиваем 10 дней отпуска через каждые 45 дней вахты. Опыт работы не требуется», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что вахтовиков обеспечат жильем за счет работодателя, оформят и заселят в день приезда в офис. Также сотрудников будут кормить два раза в день. Обязанности заключаются в упаковке и укомплектовке продукции, наклейке стикеров. В комментариях к объявлению работники отмечают, что получают достойную зарплату.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жителям Пермского края предлагают поработать вахтовым методом фасовщиками-упаковщиками шоколада Snickers. За вахту в 120 рабочих смен обещают платить зарплату до 398 700 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!