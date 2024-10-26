В челябинском городе, где убили таксистку, прокуратура откроет временную приемную

В Коркино Челябинской области, где произошли массовые волнения после убийства 40-летней таксистки, организуют работу временной приемной для личного обращения граждан. В течение недели, с 28 октября по 2 ноября 2024 года, жители смогут встретиться с работниками аппарата прокуратуры и обсудить вопросы посредством видеоконференц-связи. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Прием будет проводиться ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 13:45, в здании прокуратуры Коркино на Ленина, 20. Для участия в видеоконференции необходимо предварительно позвонить по телефону 8-904-817-74-21», — сообщается в пресс-релизе прокуратуры.
Для личного приема каждому заявителю потребуется иметь при себе паспорт или другой документ, подтверждающий личность, а также обращение на имя прокурора Челябинской области. Это необходимо для рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан.
Как сообщало URA.RU, личный прием в Коркино провел руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин. Ранее после убийства и ночных беспорядков в Тимофеевке спецгруппу из Москвы отправил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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