26 октября 2024

В челябинском городе, где убили таксистку, прокуратура откроет временную приемную

Прокуратура региона неделю будет принимать жителей Коркино во временной приемной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Временная приемная областной прокуратуры будет работать в Коркино Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино Челябинской области, где произошли массовые волнения после убийства 40-летней таксистки, организуют работу временной приемной для личного обращения граждан. В течение недели, с 28 октября по 2 ноября 2024 года, жители смогут встретиться с работниками аппарата прокуратуры и обсудить вопросы посредством видеоконференц-связи. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Прием будет проводиться ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 13:45, в здании прокуратуры Коркино на Ленина, 20. Для участия в видеоконференции необходимо предварительно позвонить по телефону 8-904-817-74-21», — сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Для личного приема каждому заявителю потребуется иметь при себе паспорт или другой документ, подтверждающий личность, а также обращение на имя прокурора Челябинской области. Это необходимо для рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан.

Как сообщало URA.RU, личный прием в Коркино провел руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин. Ранее после убийства и ночных беспорядков в Тимофеевке спецгруппу из Москвы отправил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино Челябинской области, где произошли массовые волнения после убийства 40-летней таксистки, организуют работу временной приемной для личного обращения граждан. В течение недели, с 28 октября по 2 ноября 2024 года, жители смогут встретиться с работниками аппарата прокуратуры и обсудить вопросы посредством видеоконференц-связи. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Прием будет проводиться ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 13:45, в здании прокуратуры Коркино на Ленина, 20. Для участия в видеоконференции необходимо предварительно позвонить по телефону 8-904-817-74-21», — сообщается в пресс-релизе прокуратуры. Для личного приема каждому заявителю потребуется иметь при себе паспорт или другой документ, подтверждающий личность, а также обращение на имя прокурора Челябинской области. Это необходимо для рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан. Как сообщало URA.RU, личный прием в Коркино провел руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин. Ранее после убийства и ночных беспорядков в Тимофеевке спецгруппу из Москвы отправил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...