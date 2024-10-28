Shot: российские военные подошли к Судже в Курской области

ВС РФ приблизились к Судже (Курская область), до города им осталось четыре километра. Об этом заявили в telegram-каналах.
«Российские военные приблизились к Судже», — сообщили в telegram-канале Shot. Там добавили, что до города осталось четыре километра.
По их данным, за прошедшие выходные российская армия уничтожила 400 бойцов ВСУ и освободила населенные пункты Пушкарное, Русское Поречное, Черкасское Поречное.
Также ВС РФ взяли в плен 14 украинцев и одну украинку, которая прошла подготовку в Великобритании. Авторы поста отметили, что большинство из них сдались из-за отсутствия огневой поддержки.
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