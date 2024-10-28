Shot: российские военные подошли к Судже в Курской области

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ВС РФ уничтожили 400 бойцов ВСУ и освободили три населенных пункта в Курской области за два дня, сообщили в Shot
ВС РФ уничтожили 400 бойцов ВСУ и освободили три населенных пункта в Курской области за два дня, сообщили в Shot Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ приблизились к Судже (Курская область), до города им осталось четыре километра. Об этом заявили в telegram-каналах.

«Российские военные приблизились к Судже», — сообщили в telegram-канале Shot. Там добавили, что до города осталось четыре километра. 

По их данным, за прошедшие выходные российская армия уничтожила 400 бойцов ВСУ и освободила населенные пункты Пушкарное, Русское Поречное, Черкасское Поречное.

Также ВС РФ взяли в плен 14 украинцев и одну украинку, которая прошла подготовку в Великобритании. Авторы поста отметили, что большинство из них сдались из-за отсутствия огневой поддержки. 

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ВС РФ приблизились к Судже (Курская область), до города им осталось четыре километра. Об этом заявили в telegram-каналах. «Российские военные приблизились к Судже», — сообщили в telegram-канале Shot. Там добавили, что до города осталось четыре километра.  По их данным, за прошедшие выходные российская армия уничтожила 400 бойцов ВСУ и освободила населенные пункты Пушкарное, Русское Поречное, Черкасское Поречное. Также ВС РФ взяли в плен 14 украинцев и одну украинку, которая прошла подготовку в Великобритании. Авторы поста отметили, что большинство из них сдались из-за отсутствия огневой поддержки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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