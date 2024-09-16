В аэропорту решили убрать деревянные макеты самолетов
В аэропорту Нижневартовска начали демонтировать деревянные макеты самолетов. Они стояли на въезде в воздушную гавань более 20 лет. Об этом URA.RU рассказал директор «Нижневартовскавиа» Олег Метелица.
«К сожалению, за 20 лет они просто сгнили и уже представляют угрозу жизни и здоровью людей. Под ними проходит пешеходный тротуар. Они уже просто начали разрушаться, с них части отваливаются. Поэтому, как ни печально, пришло время их демонтировать», — сообщил журналисту агентства Метелица.
Ставить другие конструкции на месте макетов пока не планируют. Этот вопрос в аэропорту еще не обсуждали.
Макеты стояли на въезде в аэропорт 20 лет
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!