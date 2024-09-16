16 сентября 2024

В аэропорту ХМАО демонтируют знаковые памятники. Фото

В аэропорту Нижневартовска демонтируют макеты самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту решили убрать деревянные макеты самолетов
В аэропорту решили убрать деревянные макеты самолетов Фото:

В аэропорту Нижневартовска начали демонтировать деревянные макеты самолетов. Они стояли на въезде в воздушную гавань более 20 лет. Об этом URA.RU рассказал директор «Нижневартовскавиа» Олег Метелица.

«К сожалению, за 20 лет они просто сгнили и уже представляют угрозу жизни и здоровью людей. Под ними проходит пешеходный тротуар. Они уже просто начали разрушаться, с них части отваливаются. Поэтому, как ни печально, пришло время их демонтировать», — сообщил журналисту агентства Метелица.

Ставить другие конструкции на месте макетов пока не планируют. Этот вопрос в аэропорту еще не обсуждали.

Макеты стояли на въезде в аэропорт 20 лет
Макеты стояли на въезде в аэропорт 20 лет
Фото:

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В аэропорту Нижневартовска начали демонтировать деревянные макеты самолетов. Они стояли на въезде в воздушную гавань более 20 лет. Об этом URA.RU рассказал директор «Нижневартовскавиа» Олег Метелица. «К сожалению, за 20 лет они просто сгнили и уже представляют угрозу жизни и здоровью людей. Под ними проходит пешеходный тротуар. Они уже просто начали разрушаться, с них части отваливаются. Поэтому, как ни печально, пришло время их демонтировать», — сообщил журналисту агентства Метелица. Ставить другие конструкции на месте макетов пока не планируют. Этот вопрос в аэропорту еще не обсуждали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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