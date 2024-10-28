Губернатор Текслер поменял состав комиссии по выборам мэра Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер провел перестановки в конкурсной комиссии на выборах мэра Челябинска Фото:
новость из сюжета
Выборы мэра Челябинска — 2024

Челябинский губернатор Текслер изменил состав своих представителей в конкурсной комиссии по выборам мэра областного центра. Соответствующее распоряжение появилось на интернет-портале опубликования правовой информации.

«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска: заместителя губернатора Романа Воллерта, первого заместителя председателя законодательного собрания Дениса Моисеева, первого заместителя губернатора Станислава Мошарова, начальника управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяну Язовских. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Ранее в состав комиссии входил спикер заксобрания области Олег Гербер. Теперь его заменит в этом качестве первый зампред ЗСО Денис Моисеев. По данным URA.RU, это связано с отпуском Гербера, который придется на период проведения конкурса.

Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет экс-глава областной Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, который сейчас является временным градоначальником.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский губернатор Текслер изменил состав своих представителей в конкурсной комиссии по выборам мэра областного центра. Соответствующее распоряжение появилось на интернет-портале опубликования правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска: заместителя губернатора Романа Воллерта, первого заместителя председателя законодательного собрания Дениса Моисеева, первого заместителя губернатора Станислава Мошарова, начальника управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяну Язовских. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Ранее в состав комиссии входил спикер заксобрания области Олег Гербер. Теперь его заменит в этом качестве первый зампред ЗСО Денис Моисеев. По данным URA.RU, это связано с отпуском Гербера, который придется на период проведения конкурса. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет экс-глава областной Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, который сейчас является временным градоначальником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...