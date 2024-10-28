Губернатор Текслер поменял состав комиссии по выборам мэра Челябинска

28 октября 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел перестановки в конкурсной комиссии на выборах мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Челябинский губернатор Текслер изменил состав своих представителей в конкурсной комиссии по выборам мэра областного центра. Соответствующее распоряжение появилось на интернет-портале опубликования правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска: заместителя губернатора Романа Воллерта, первого заместителя председателя законодательного собрания Дениса Моисеева, первого заместителя губернатора Станислава Мошарова, начальника управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяну Язовских. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Ранее в состав комиссии входил спикер заксобрания области Олег Гербер. Теперь его заменит в этом качестве первый зампред ЗСО Денис Моисеев. По данным URA.RU, это связано с отпуском Гербера, который придется на период проведения конкурса. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет экс-глава областной Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, который сейчас является временным градоначальником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор Текслер изменил состав своих представителей в конкурсной комиссии по выборам мэра областного центра. Соответствующее распоряжение появилось на интернет-портале опубликования правовой информации. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Челябинска: заместителя губернатора Романа Воллерта, первого заместителя председателя законодательного собрания Дениса Моисеева, первого заместителя губернатора Станислава Мошарова, начальника управления государственной службы правительства Челябинской области Татьяну Язовских. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Ранее в состав комиссии входил спикер заксобрания области Олег Гербер. Теперь его заменит в этом качестве первый зампред ЗСО Денис Моисеев. По данным URA.RU, это связано с отпуском Гербера, который придется на период проведения конкурса. Процесс смены власти в Челябинске был запущен, когда возглавлявшая столицу региона более пяти лет Наталья Котова ушла на работу в Совет Федерации. Конкурс на нового мэра объявили 1 октября. Спустя две с половиной недели, когда был завершен сбор заявок, оказалось, что на это место претендуют 29 человек. По данным URA.RU, максимальные шансы на избрание имеет экс-глава областной Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, который сейчас является временным градоначальником.