22 октября 2024

Губернатор Текслер дал первые поручения временному мэру Челябинска Лошкину

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер (слева) провел встречу с врип главы Челябинска Алексеем Лошкиным
Алексей Текслер (слева) провел встречу с врип главы Челябинска Алексеем Лошкиным Фото:
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Выборы мэра Челябинска — 2024

Губернатор Алексей Текслер на встрече с временным мэром Челябинска Алексеем Лошкиным дал ему первые поручения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Приоритетными направлениями работы обозначены нормальное начало отопительного сезона, завершение сезонных работ на теплотрассах и оперативный подход к устранению аварий, активизация подготовки техники к уборке снега и жесткий подход к отношениям с подрядчиками.

«Важно обеспечить надежную коммуникацию с жителями города. Сегодня это можно делать в режиме 24/7. Со стороны руководства региона гарантирую поддержку. Желаю вам успехов и победы в конкурсе по выборам главы Челябинска», — подвел итоги разговора Текслер.

Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации.

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Губернатор Алексей Текслер на встрече с временным мэром Челябинска Алексеем Лошкиным дал ему первые поручения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Приоритетными направлениями работы обозначены нормальное начало отопительного сезона, завершение сезонных работ на теплотрассах и оперативный подход к устранению аварий, активизация подготовки техники к уборке снега и жесткий подход к отношениям с подрядчиками. «Важно обеспечить надежную коммуникацию с жителями города. Сегодня это можно делать в режиме 24/7. Со стороны руководства региона гарантирую поддержку. Желаю вам успехов и победы в конкурсе по выборам главы Челябинска», — подвел итоги разговора Текслер. Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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