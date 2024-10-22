Губернатор Текслер дал первые поручения временному мэру Челябинска Лошкину

23 октября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (слева) провел встречу с врип главы Челябинска Алексеем Лошкиным Фото: пресс-служба правительства Челябинской области новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Губернатор Алексей Текслер на встрече с временным мэром Челябинска Алексеем Лошкиным дал ему первые поручения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Приоритетными направлениями работы обозначены нормальное начало отопительного сезона, завершение сезонных работ на теплотрассах и оперативный подход к устранению аварий, активизация подготовки техники к уборке снега и жесткий подход к отношениям с подрядчиками. «Важно обеспечить надежную коммуникацию с жителями города. Сегодня это можно делать в режиме 24/7. Со стороны руководства региона гарантирую поддержку. Желаю вам успехов и победы в конкурсе по выборам главы Челябинска», — подвел итоги разговора Текслер. Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер на встрече с временным мэром Челябинска Алексеем Лошкиным дал ему первые поручения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Приоритетными направлениями работы обозначены нормальное начало отопительного сезона, завершение сезонных работ на теплотрассах и оперативный подход к устранению аварий, активизация подготовки техники к уборке снега и жесткий подход к отношениям с подрядчиками. «Важно обеспечить надежную коммуникацию с жителями города. Сегодня это можно делать в режиме 24/7. Со стороны руководства региона гарантирую поддержку. Желаю вам успехов и победы в конкурсе по выборам главы Челябинска», — подвел итоги разговора Текслер. Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации.