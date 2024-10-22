Губернатор Текслер дал первые поручения временному мэру Челябинска Лошкину

Губернатор Алексей Текслер на встрече с временным мэром Челябинска Алексеем Лошкиным дал ему первые поручения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
Приоритетными направлениями работы обозначены нормальное начало отопительного сезона, завершение сезонных работ на теплотрассах и оперативный подход к устранению аварий, активизация подготовки техники к уборке снега и жесткий подход к отношениям с подрядчиками.
«Важно обеспечить надежную коммуникацию с жителями города. Сегодня это можно делать в режиме 24/7. Со стороны руководства региона гарантирую поддержку. Желаю вам успехов и победы в конкурсе по выборам главы Челябинска», — подвел итоги разговора Текслер.
Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая перешла в Совет Федерации.
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