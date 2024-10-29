Дании становится сложнее сдерживать свои обещания по ЯО

Посол Барбин: Дании сложно сдерживать обязательства о недопуске ЯО в страну
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
Дания не может контролировать страны-члены НАТО, когда те используют ядерное оружие на территории страны Фото:

Дании становится сложнее соблюдать обязательства о недопуске использования ядерного оружия в стране союзниками НАТО. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Соблюдение Данией добровольно взятых обязательств по недопущению ядерного оружия на свою территорию становится все более затруднительным», — заявил Барбин, отметив, что страна не может контролировать выполнение требований государствами-членами Североатлантического альянса о запрете использования ядерного оружия.

Владимир Барбин добавил, что в районе Фарерских островов вблизи Дании постоянно заходят атомные подводные лодки американских военно-морских сил (ВМС). Также в воздушном пространстве страны множество раз фиксировалось присутствие стратегических бомбардировщиков США. Помимо прочего, увеличилось количество совместных со странами альянса военных учений, которые проходят на датской территории.

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Дании становится сложнее соблюдать обязательства о недопуске использования ядерного оружия в стране союзниками НАТО. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. «Соблюдение Данией добровольно взятых обязательств по недопущению ядерного оружия на свою территорию становится все более затруднительным», — заявил Барбин, отметив, что страна не может контролировать выполнение требований государствами-членами Североатлантического альянса о запрете использования ядерного оружия. Владимир Барбин добавил, что в районе Фарерских островов вблизи Дании постоянно заходят атомные подводные лодки американских военно-морских сил (ВМС). Также в воздушном пространстве страны множество раз фиксировалось присутствие стратегических бомбардировщиков США. Помимо прочего, увеличилось количество совместных со странами альянса военных учений, которые проходят на датской территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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