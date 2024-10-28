28 октября 2024

В Тюмени мальчик получил травму из-за заснувшего отца

В Тюмени водитель заснул за рулем, в итоге пострадал трехлетний ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец заснул за рулем и попал в ДТП
Тюменец заснул за рулем и попал в ДТП Фото:

В Тюмени трехлетний мальчик получил травмы головы из-за того, что его отец заснул за рулем. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

«3-летний мальчик пострадал в ДТП в Тюмени из-за того, что папа уснул за рулем. Автомобиль „Чери“ въехал в стоящий на светофоре „КИА“. ДТП случилось на улице 2-й Луговой», — говорится в сообщении.

Известно, что ребенок находился в детском автокресле на переднем пассажирском сиденье. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

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В Тюмени трехлетний мальчик получил травмы головы из-за того, что его отец заснул за рулем. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ. «3-летний мальчик пострадал в ДТП в Тюмени из-за того, что папа уснул за рулем. Автомобиль „Чери“ въехал в стоящий на светофоре „КИА“. ДТП случилось на улице 2-й Луговой», — говорится в сообщении. Известно, что ребенок находился в детском автокресле на переднем пассажирском сиденье. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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