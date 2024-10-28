В Тюмени мальчик получил травму из-за заснувшего отца

Тюменец заснул за рулем и попал в ДТП
В Тюмени трехлетний мальчик получил травмы головы из-за того, что его отец заснул за рулем. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.
«3-летний мальчик пострадал в ДТП в Тюмени из-за того, что папа уснул за рулем. Автомобиль „Чери“ въехал в стоящий на светофоре „КИА“. ДТП случилось на улице 2-й Луговой», — говорится в сообщении.
Известно, что ребенок находился в детском автокресле на переднем пассажирском сиденье. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
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