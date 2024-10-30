В Тюмени на один день запретят продавать алкоголь

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Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00
Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00 Фото:

В Тюменской области в День народного единства 4 ноября запретят продажу алкоголя. Такая информация указана в постановлении регионального правительства.

«Постановление. Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в День народного единства — 4 ноября», — указано в документе.

Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00. Но он не будет распространяться на заведения общепита.

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В Тюменской области в День народного единства 4 ноября запретят продажу алкоголя. Такая информация указана в постановлении регионального правительства. «Постановление. Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в День народного единства — 4 ноября», — указано в документе. Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00. Но он не будет распространяться на заведения общепита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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