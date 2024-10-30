В Тюмени на один день запретят продавать алкоголь

Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00
В Тюменской области в День народного единства 4 ноября запретят продажу алкоголя. Такая информация указана в постановлении регионального правительства.
«Постановление. Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в День народного единства — 4 ноября», — указано в документе.
Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00. Но он не будет распространяться на заведения общепита.
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