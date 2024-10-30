Тюменские футболисты разгромили пермяков из «Амкара»

Футбольный клуб «Тюмень» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 3:0. Матч прошел на домашней арене тюменцев на стадионе «Геолог», в рамках FONBET Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба тюменских футболистов.
«Футболисты „Тюмени“ одержали вторую крупную победу подряд. После успеха в первенстве страны, они удачно сыграли в FONBET Кубке России. В шестом раунде „Пути регионов“ сибиряки взяли верх над „Амкар-Пермь“ со счетом 3:0», — сообщили в клубе.
Счет был открыт на второй минуте. Первый гол забил нападающий Кирилл Косарев. Второй мяч в свои же ворота отправил игрок «Амкара» Андрей Придюк. Третий гол принадлежит тюменцу Андрею Марьянову.
Со следующим соперником «Тюмень» сыграет в конце ноября. Кто это будет определят по итогам жеребьевки.
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