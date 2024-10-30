Тюменские футболисты разгромили пермяков из «Амкара»

ФК «Тюмень» обыграл пермский «Амкар» со счетом 3:0
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы всухую обыграли соперников из Перми
Тюменцы всухую обыграли соперников из Перми Фото:

Футбольный клуб «Тюмень» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 3:0. Матч прошел на домашней арене тюменцев на стадионе «Геолог», в рамках FONBET Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба тюменских футболистов.

«Футболисты „Тюмени“ одержали вторую крупную победу подряд. После успеха в первенстве страны, они удачно сыграли в FONBET Кубке России. В шестом раунде „Пути регионов“ сибиряки взяли верх над „Амкар-Пермь“ со счетом 3:0», — сообщили в клубе.

Счет был открыт на второй минуте. Первый гол забил нападающий Кирилл Косарев. Второй мяч в свои же ворота отправил игрок «Амкара» Андрей Придюк. Третий гол принадлежит тюменцу Андрею Марьянову.

Со следующим соперником «Тюмень» сыграет в конце ноября. Кто это будет определят по итогам жеребьевки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футбольный клуб «Тюмень» одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 3:0. Матч прошел на домашней арене тюменцев на стадионе «Геолог», в рамках FONBET Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба тюменских футболистов. «Футболисты „Тюмени“ одержали вторую крупную победу подряд. После успеха в первенстве страны, они удачно сыграли в FONBET Кубке России. В шестом раунде „Пути регионов“ сибиряки взяли верх над „Амкар-Пермь“ со счетом 3:0», — сообщили в клубе. Счет был открыт на второй минуте. Первый гол забил нападающий Кирилл Косарев. Второй мяч в свои же ворота отправил игрок «Амкара» Андрей Придюк. Третий гол принадлежит тюменцу Андрею Марьянову. Со следующим соперником «Тюмень» сыграет в конце ноября. Кто это будет определят по итогам жеребьевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...