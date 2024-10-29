Из-за дефицита рыбы тюменские рестораторы убирают из меню роллы

29 октября 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Дефицит рыбы возник из-за закрытия завода в Мурманске Фото: Размик Закарян © URA.RU Из-за дефицита рыбы тюменские предприниматели вынуждены исключать из меню блюда с лососем. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказала ресторатор и владелица сети заведений японской кухни. «Свежей рыбы сейчас нет. Завод в Мурманске, который поставляет охлажденный лосось, закрыт на мойку, соответственно, снабжения никакого нет. На прошлой недели мы вынужденно закрывали позиции с лососем на доставке. Были гости, которые рассказывали, что объехали весь город и роллы с рыбой были только у нас в заведении», — рассказала предприниматель. По ее словам, из-за ограничения в меню снизилось и количество заказов на доставку. Тюменка добавляет, что сейчас поставщики отправляют продукцию небольшими партиями, но после того как завод возобновит свою работу, ситуация должна стабилизироваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за дефицита рыбы тюменские предприниматели вынуждены исключать из меню блюда с лососем. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказала ресторатор и владелица сети заведений японской кухни. «Свежей рыбы сейчас нет. Завод в Мурманске, который поставляет охлажденный лосось, закрыт на мойку, соответственно, снабжения никакого нет. На прошлой недели мы вынужденно закрывали позиции с лососем на доставке. Были гости, которые рассказывали, что объехали весь город и роллы с рыбой были только у нас в заведении», — рассказала предприниматель. По ее словам, из-за ограничения в меню снизилось и количество заказов на доставку. Тюменка добавляет, что сейчас поставщики отправляют продукцию небольшими партиями, но после того как завод возобновит свою работу, ситуация должна стабилизироваться.