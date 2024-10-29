Из-за дефицита рыбы тюменские рестораторы убирают из меню роллы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
Дефицит рыбы возник из-за закрытия завода в Мурманске Фото:

Из-за дефицита рыбы тюменские предприниматели вынуждены исключать из меню блюда с лососем. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказала ресторатор и владелица сети заведений японской кухни.

«Свежей рыбы сейчас нет. Завод в Мурманске, который поставляет охлажденный лосось, закрыт на мойку, соответственно, снабжения никакого нет. На прошлой недели мы вынужденно закрывали позиции с лососем на доставке. Были гости, которые рассказывали, что объехали весь город и роллы с рыбой были только у нас в заведении», — рассказала предприниматель.

По ее словам, из-за ограничения в меню снизилось и количество заказов на доставку. Тюменка добавляет, что сейчас поставщики отправляют продукцию небольшими партиями, но после того как завод возобновит свою работу, ситуация должна стабилизироваться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за дефицита рыбы тюменские предприниматели вынуждены исключать из меню блюда с лососем. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказала ресторатор и владелица сети заведений японской кухни. «Свежей рыбы сейчас нет. Завод в Мурманске, который поставляет охлажденный лосось, закрыт на мойку, соответственно, снабжения никакого нет. На прошлой недели мы вынужденно закрывали позиции с лососем на доставке. Были гости, которые рассказывали, что объехали весь город и роллы с рыбой были только у нас в заведении», — рассказала предприниматель. По ее словам, из-за ограничения в меню снизилось и количество заказов на доставку. Тюменка добавляет, что сейчас поставщики отправляют продукцию небольшими партиями, но после того как завод возобновит свою работу, ситуация должна стабилизироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...