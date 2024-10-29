29 октября 2024

Челябинцы раскупили все билеты на стендап Ивана Абрамова

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск - второй город по счету в программе туров Абрамова
Челябинск - второй город по счету в программе туров Абрамова Фото:

В Челябинске не осталось билетов на стендап-концерт «Новое и лучшее» юмориста Ивана Абрамова, который пройдет 1 ноября. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте. Билеты на стендап Абрамова также раскупили в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Абакане и Ижевске.

С новой программой юморист объедет 41 город России. По данным сервиса покупки билетов, стоимость тикета доходила до 4600 рублей. Тем временем как минимальная цена за место составляла — 2700 рублей.

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В Челябинске не осталось билетов на стендап-концерт «Новое и лучшее» юмориста Ивана Абрамова, который пройдет 1 ноября. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте. Билеты на стендап Абрамова также раскупили в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Абакане и Ижевске. С новой программой юморист объедет 41 город России. По данным сервиса покупки билетов, стоимость тикета доходила до 4600 рублей. Тем временем как минимальная цена за место составляла — 2700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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