Челябинцы раскупили все билеты на стендап Ивана Абрамова

Челябинск - второй город по счету в программе туров Абрамова
В Челябинске не осталось билетов на стендап-концерт «Новое и лучшее» юмориста Ивана Абрамова, который пройдет 1 ноября. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте. Билеты на стендап Абрамова также раскупили в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Абакане и Ижевске.
С новой программой юморист объедет 41 город России. По данным сервиса покупки билетов, стоимость тикета доходила до 4600 рублей. Тем временем как минимальная цена за место составляла — 2700 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!