31 октября 2024

Расходы бьют рекорды: пермяки массово раскупили товары к Хэлоуину

WB: в Прикамье спрос на товары для Хэллоуина за год вырос на 315%
© Служба новостей «URA.RU»
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В сегменте пермских визажистов не видят повышенного ажиотажа в мистическую дату
В сегменте пермских визажистов не видят повышенного ажиотажа в мистическую дату Фото:

В октябре жители Пермского края купили товаров к Хэллоуину на 315% больше, чем год назад. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries.

«В этом году пермяки купили к Хэллоуину на 315% больше товаров, чем за октябрь прошлого года. Рост по РФ в целом составил 330%. По сумме продаж показатель год к году увеличился на 322% (345% — по стране)», — пояснили представители маркетплейса изданию «РБК Пермь».

В топ продаж по региону вошли растяжки, гирлянды и различные элементы декора, такие как искусственная паутина. Пермяки также массово закупились тематическими наклейками и масками. Жители Прикамья выбирают образ Момо из городских легенд, маску чумного доктора с клювом и — персонажа фильма «Крик». Из популярных необычных товаров выделяют безобидные воздушные шары Halloween, ободки на голову с цветами и кроссовки Air Force 1 Mid '07 Halloween, пояснили собеседники издания.

К Хэллоуину россияне относятся неоднозначно. Из материала URA.RU узнаете больше о традициях западного праздника, что принято готовить в эту дату и что надевать.

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В октябре жители Пермского края купили товаров к Хэллоуину на 315% больше, чем год назад. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries. «В этом году пермяки купили к Хэллоуину на 315% больше товаров, чем за октябрь прошлого года. Рост по РФ в целом составил 330%. По сумме продаж показатель год к году увеличился на 322% (345% — по стране)», — пояснили представители маркетплейса изданию «РБК Пермь». В топ продаж по региону вошли растяжки, гирлянды и различные элементы декора, такие как искусственная паутина. Пермяки также массово закупились тематическими наклейками и масками. Жители Прикамья выбирают образ Момо из городских легенд, маску чумного доктора с клювом и — персонажа фильма «Крик». Из популярных необычных товаров выделяют безобидные воздушные шары Halloween, ободки на голову с цветами и кроссовки Air Force 1 Mid '07 Halloween, пояснили собеседники издания. К Хэллоуину россияне относятся неоднозначно. Из материала URA.RU узнаете больше о традициях западного праздника, что принято готовить в эту дату и что надевать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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