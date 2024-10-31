Расходы бьют рекорды: пермяки массово раскупили товары к Хэлоуину

В октябре жители Пермского края купили товаров к Хэллоуину на 315% больше, чем год назад. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries.
«В этом году пермяки купили к Хэллоуину на 315% больше товаров, чем за октябрь прошлого года. Рост по РФ в целом составил 330%. По сумме продаж показатель год к году увеличился на 322% (345% — по стране)», — пояснили представители маркетплейса изданию «РБК Пермь».
В топ продаж по региону вошли растяжки, гирлянды и различные элементы декора, такие как искусственная паутина. Пермяки также массово закупились тематическими наклейками и масками. Жители Прикамья выбирают образ Момо из городских легенд, маску чумного доктора с клювом и — персонажа фильма «Крик». Из популярных необычных товаров выделяют безобидные воздушные шары Halloween, ободки на голову с цветами и кроссовки Air Force 1 Mid '07 Halloween, пояснили собеседники издания.
К Хэллоуину россияне относятся неоднозначно. Из материала URA.RU узнаете больше о традициях западного праздника, что принято готовить в эту дату и что надевать.
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