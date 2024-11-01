«Григорьевские сады» из Каслинского района (Челябинская область) на всероссийском форуме в Сочи признали лучшими в стране. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, в голосовании приняли участие представители науки, образования, аграрии и другие.
«По результатам всероссийского голосования „Григорьевские сады“ признаны лучшим садоводческим предприятием России. С невероятным отрывом мы победили», — сообщила URA.RU Сегаль.
Церемония награждения прошла на форуме «Плоды и овощи России». Челябинское предприятие стало лауреатом премии Гран-при «Сад года». По словам собеседницы URA.RU, при подведении итогов учитывались разные показатели. Так, роль сыграли востребованность продукции в торговых сетях, взаимодействие с научными институтами, популяризация агросферы. Одним из пунктов стало создание инфраструктуры, условий для жизни и работы сотрудников.
В 2023 году Сегаль признавалась лучшим фермером РФ. Руководитель продолжила развивать предприятие, несмотря на рождение седьмого ребенка.
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