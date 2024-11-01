Челябинские сады признали лучшими в РФ. Видео

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, григорьевские сады
Коллектив «Григорьевских садов» стал лучшим в России Фото:

«Григорьевские сады» из Каслинского района (Челябинская область) на всероссийском форуме в Сочи признали лучшими в стране. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, в голосовании приняли участие представители науки, образования, аграрии и другие.

«По результатам всероссийского голосования „Григорьевские сады“ признаны лучшим садоводческим предприятием России. С невероятным отрывом мы победили», — сообщила URA.RU Сегаль.

Церемония награждения прошла на форуме «Плоды и овощи России». Челябинское предприятие стало лауреатом премии Гран-при «Сад года». По словам собеседницы URA.RU, при подведении итогов учитывались разные показатели. Так, роль сыграли востребованность продукции в торговых сетях, взаимодействие с научными институтами, популяризация агросферы. Одним из пунктов стало создание инфраструктуры, условий для жизни и работы сотрудников.

В 2023 году Сегаль признавалась лучшим фермером РФ. Руководитель продолжила развивать предприятие, несмотря на рождение седьмого ребенка.

На форум чета Сегаль приехала вместе с дочерью Евой
На форум чета Сегаль приехала вместе с дочерью Евой
Фото:
Ольга Сегаль выступила на полях форума
Ольга Сегаль выступила на полях форума
Фото:

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«Григорьевские сады» из Каслинского района (Челябинская область) на всероссийском форуме в Сочи признали лучшими в стране. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, в голосовании приняли участие представители науки, образования, аграрии и другие. «По результатам всероссийского голосования „Григорьевские сады“ признаны лучшим садоводческим предприятием России. С невероятным отрывом мы победили», — сообщила URA.RU Сегаль. Церемония награждения прошла на форуме «Плоды и овощи России». Челябинское предприятие стало лауреатом премии Гран-при «Сад года». По словам собеседницы URA.RU, при подведении итогов учитывались разные показатели. Так, роль сыграли востребованность продукции в торговых сетях, взаимодействие с научными институтами, популяризация агросферы. Одним из пунктов стало создание инфраструктуры, условий для жизни и работы сотрудников. В 2023 году Сегаль признавалась лучшим фермером РФ. Руководитель продолжила развивать предприятие, несмотря на рождение седьмого ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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