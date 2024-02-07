Мать семерых детей из Каслинского района (Челябинская область) Ольгу Сегаль признали лучшим фермером страны. Как следует из опубликованного рейтинга «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023», Сегаль возглавила список из 50 компаний.
«Получили объективную оценку работы. Организаторы самостоятельно изучили отчетность, собрали мнения коллег, замерили влияние на развитие отрасли. На оценку компаний влияла совокупность факторов: уровень закредитованности, удовлетворенности сотрудников, качества продукции, валового сбора урожая, взаимодействия с госсутруктурами и другие», — рассказала URA.RU Сегаль.
Инициатором создания рейтинга стал Россельхозбанк, методологию проведения разработала Ассоциация менеджеров. Основным принципом составления стал тот, что лучшие выбирают лучших. Оценку победителям давали сами кандидаты. Результаты определялись по нескольким направлениям. Среди них коммерция и финансы, управление персоналом, маркетинг и коммуникации, логистика, агропромышленный комплекс. Отдельные номинации рейтинга были посвящены вкладу в развитие фермерства, науки и образования.
В рейтинге представлены фермеры хозяйств разной специализации. Есть сады, производители мясной продукции, молока, форелевое хозяйство.
«Григорьевские сады» занимают площадь 275 га. Зимой количество сотрудников составляет порядка 50 человек, летом — до 150. Несмотря на обширное хозяйство, Ольга успевает заниматься домом, семья ждет пополнения. Одновременно Сегаль ведет активную общественную работу, успевает вести переговоры не только в Челябинске и Екатеринбурге, но и в Москве, других регионах.
Ольга Сегаль успевает заниматься многочисленным семейством и развивать бизнес
Мать семерых детей из Каслинского района (Челябинская область) Ольгу Сегаль признали лучшим фермером страны. Как следует из опубликованного рейтинга «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023», Сегаль возглавила список из 50 компаний. «Получили объективную оценку работы. Организаторы самостоятельно изучили отчетность, собрали мнения коллег, замерили влияние на развитие отрасли. На оценку компаний влияла совокупность факторов: уровень закредитованности, удовлетворенности сотрудников, качества продукции, валового сбора урожая, взаимодействия с госсутруктурами и другие», — рассказала URA.RU Сегаль. Инициатором создания рейтинга стал Россельхозбанк, методологию проведения разработала Ассоциация менеджеров. Основным принципом составления стал тот, что лучшие выбирают лучших. Оценку победителям давали сами кандидаты. Результаты определялись по нескольким направлениям. Среди них коммерция и финансы, управление персоналом, маркетинг и коммуникации, логистика, агропромышленный комплекс. Отдельные номинации рейтинга были посвящены вкладу в развитие фермерства, науки и образования. В рейтинге представлены фермеры хозяйств разной специализации. Есть сады, производители мясной продукции, молока, форелевое хозяйство. «Григорьевские сады» занимают площадь 275 га. Зимой количество сотрудников составляет порядка 50 человек, летом — до 150. Несмотря на обширное хозяйство, Ольга успевает заниматься домом, семья ждет пополнения. Одновременно Сегаль ведет активную общественную работу, успевает вести переговоры не только в Челябинске и Екатеринбурге, но и в Москве, других регионах.