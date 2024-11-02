У Австралии осталась всего одна боеспособная подлодка

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В Австралии не хватает боеспособных подводных лодок
В Австралии не хватает боеспособных подводных лодок Фото:

В арсенале Вооруженных сил Австралии из шести подводных лодок класса Collins только одна находится в рабочем состоянии, остальные же требуют ремонта или модернизации из-за проблем с коррозией. Две подлодки ожидают завершения технического обслуживания, в то время как три другие проходят плановые ремонтные работы.

«В Австралии на данный момент в эксплуатации осталась лишь одна подводная лодка класса Collins, тогда как остальные пять находятся на ремонте или ожидают модернизации», — сообщил «Ридус» со ссылкой на информацию телеканала ABC. Отмечается, что подводный флот страны столкнулся с беспрецедентной коррозией корпусов лодок.

Представители австралийского Минобороны заявили, что у вооруженных сил есть несколько готовых к действию подводных лодок. Точное число не сообщается.

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В арсенале Вооруженных сил Австралии из шести подводных лодок класса Collins только одна находится в рабочем состоянии, остальные же требуют ремонта или модернизации из-за проблем с коррозией. Две подлодки ожидают завершения технического обслуживания, в то время как три другие проходят плановые ремонтные работы. «В Австралии на данный момент в эксплуатации осталась лишь одна подводная лодка класса Collins, тогда как остальные пять находятся на ремонте или ожидают модернизации», — сообщил «Ридус» со ссылкой на информацию телеканала ABC. Отмечается, что подводный флот страны столкнулся с беспрецедентной коррозией корпусов лодок. Представители австралийского Минобороны заявили, что у вооруженных сил есть несколько готовых к действию подводных лодок. Точное число не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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