У Австралии осталась всего одна боеспособная подлодка

В арсенале Вооруженных сил Австралии из шести подводных лодок класса Collins только одна находится в рабочем состоянии, остальные же требуют ремонта или модернизации из-за проблем с коррозией. Две подлодки ожидают завершения технического обслуживания, в то время как три другие проходят плановые ремонтные работы.
«В Австралии на данный момент в эксплуатации осталась лишь одна подводная лодка класса Collins, тогда как остальные пять находятся на ремонте или ожидают модернизации», — сообщил «Ридус» со ссылкой на информацию телеканала ABC. Отмечается, что подводный флот страны столкнулся с беспрецедентной коррозией корпусов лодок.
Представители австралийского Минобороны заявили, что у вооруженных сил есть несколько готовых к действию подводных лодок. Точное число не сообщается.
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