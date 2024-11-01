01 ноября 2024

В Перми нашелся подросток со шрамом, которого искали две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Парня нашли живым
Парня нашли живым Фото:

В Перми завершились поиски подростка, который пропал 19 октября 2024 года. Об этом сообщили в группе поискового отряда Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив. Просьба снять репосты», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что Перми 19 октября из дома вышел 13-летний парень и не вернулся. На лице у него был шрам. Подробности поисков не раскрываются.

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В Перми завершились поиски подростка, который пропал 19 октября 2024 года. Об этом сообщили в группе поискового отряда Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «Найден, жив. Просьба снять репосты», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что Перми 19 октября из дома вышел 13-летний парень и не вернулся. На лице у него был шрам. Подробности поисков не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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