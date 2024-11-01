В Перми нашелся подросток со шрамом, которого искали две недели

Парня нашли живым
В Перми завершились поиски подростка, который пропал 19 октября 2024 года. Об этом сообщили в группе поискового отряда Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив. Просьба снять репосты», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что Перми 19 октября из дома вышел 13-летний парень и не вернулся. На лице у него был шрам. Подробности поисков не раскрываются.
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