Украинцев будут сажать в тюрьму за хранение дров без документов

В Украине вводятся строгие меры контроля за оборотом древесины. Согласно законопроекту, одобренному Верховной Радой 10 октября, хранение древесины без подтверждающих документов может привести к уголовной ответственности. Закон ожидает подписи президента.
«Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс — незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт», — сообщил адвокат Алексей Кинебас Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Если граждане хранят дрова на сумму более 30 тысяч гривен, то срок составит от пяти до семи лет. Если сумма меньше — штраф от 34 тысяч гривен.
В Верховной раде ранее предупреждали, что грядущая зима ожидает быть самой сложной в новейшей истории Украины. Гражданам советовали готовиться заранее и найти дома, которые они смогут отапливать самостоятельно. Бывший президент Украины Петр Порошенко также заявлял, что ожидаются проблемы с отоплением. Это приведет к замерзанию труб и массовому исходу населения из страны, говорил Порошенко.
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