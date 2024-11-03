Украинцев будут сажать в тюрьму за хранение дров без документов

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На хранение дров необходимы документы, решили в Верховной Раде
На хранение дров необходимы документы, решили в Верховной Раде Фото:

В Украине вводятся строгие меры контроля за оборотом древесины. Согласно законопроекту, одобренному Верховной Радой 10 октября, хранение древесины без подтверждающих документов может привести к уголовной ответственности. Закон ожидает подписи президента.

«Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс — незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт», — сообщил адвокат Алексей Кинебас Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Если граждане хранят дрова на сумму более 30 тысяч гривен, то срок составит от пяти до семи лет. Если сумма меньше — штраф от 34 тысяч гривен.

В Верховной раде ранее предупреждали, что грядущая зима ожидает быть самой сложной в новейшей истории Украины. Гражданам советовали готовиться заранее и найти дома, которые они смогут отапливать самостоятельно. Бывший президент Украины Петр Порошенко также заявлял, что ожидаются проблемы с отоплением. Это приведет к замерзанию труб и массовому исходу населения из страны, говорил Порошенко. 

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В Украине вводятся строгие меры контроля за оборотом древесины. Согласно законопроекту, одобренному Верховной Радой 10 октября, хранение древесины без подтверждающих документов может привести к уголовной ответственности. Закон ожидает подписи президента. «Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс — незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт», — сообщил адвокат Алексей Кинебас Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Если граждане хранят дрова на сумму более 30 тысяч гривен, то срок составит от пяти до семи лет. Если сумма меньше — штраф от 34 тысяч гривен. В Верховной раде ранее предупреждали, что грядущая зима ожидает быть самой сложной в новейшей истории Украины. Гражданам советовали готовиться заранее и найти дома, которые они смогут отапливать самостоятельно. Бывший президент Украины Петр Порошенко также заявлял, что ожидаются проблемы с отоплением. Это приведет к замерзанию труб и массовому исходу населения из страны, говорил Порошенко. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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