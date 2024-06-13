13 июня 2024

Порошенко: Украину ждет энергетический коллапс зимой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Порошенко считает, что украинцы столкнутся с проблемами с отоплением
Порошенко считает, что украинцы столкнутся с проблемами с отоплением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил серьезную озабоченность по поводу состояния энергетической отрасли страны. Он предупредил о возможности кризиса, который наступит зимой, если не будут приняты необходимые меры.

«Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — сказал Порошенко. Он это озвучил во время своего выступления, запись которого опубликована на украинском youtube-канале «Прямой».

Порошенко подчеркнул, что в холодное время года украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами в отоплении. Это приведет к замерзанию труб и массовому исходу населения из страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил серьезную озабоченность по поводу состояния энергетической отрасли страны. Он предупредил о возможности кризиса, который наступит зимой, если не будут приняты необходимые меры. «Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — сказал Порошенко. Он это озвучил во время своего выступления, запись которого опубликована на украинском youtube-канале «Прямой». Порошенко подчеркнул, что в холодное время года украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами в отоплении. Это приведет к замерзанию труб и массовому исходу населения из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...