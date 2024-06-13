Порошенко: Украину ждет энергетический коллапс зимой

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил серьезную озабоченность по поводу состояния энергетической отрасли страны. Он предупредил о возможности кризиса, который наступит зимой, если не будут приняты необходимые меры.
«Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — сказал Порошенко. Он это озвучил во время своего выступления, запись которого опубликована на украинском youtube-канале «Прямой».
Порошенко подчеркнул, что в холодное время года украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами в отоплении. Это приведет к замерзанию труб и массовому исходу населения из страны.
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