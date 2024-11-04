Жена утонувшего в Карелии бойца «Вагнера» раскрыла подробности его гибели

Жена погибшего в Карелии бойца «Вагнера» недовольна поисками мужа

04 ноября 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Катер с бойцом ЧВК «Вагнер» перевернулся в 400 метрах от берега в Карелии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга утонувшего в Карелии военного Андрея Ткаченко, связанного с ЧВК «Вагнер», раскрыла подробности гибели своего мужа. По ее словам, мужчина в день гибели отправился на рыбалку вместе с приятелем и восьмилетним сыном. В итоге образовавшийся шторм перевернул лодку в 400 метрах от берега. Спастись смог только ребенок. Жена погибшего выразила недовольство тем, как проходили поиски ее мужа. Об этом она рассказала изданию 47news. «Мобильная связь там очень плохая. В 10:50 Андрей написал мне „Доброе утро. У нас сильный ветер“. Я ответила, что у нас погода нормальная, но он сообщение уже не прочитал. Как мы поняли, лодку то ли сразу перевернуло, то ли сильно тряхнуло. Пока спускали воду с борта от одной волны, врезались в другую. Позже тело Дмитрия прибило к берегу», — отметила женщина в разговоре с журналистами. Она добавила, что на момент пропажи людей их поисками кроме нескольких спасателей и одного водолаза занимались трое друзей семьи, волонтеры отряда «Доброспас» и трое неравнодушных местных жителей. Она также обещала, что напишет заявление с жалобой на имя начальника МЧС Карелии, так как недовольна, что к поискам не привлекли спасательный вертолет. Ранее на озере Сегозеро в Карелии было обнаружено тело 37-летнего Андрея Ткаченко. Известно, что он состоял в ЧВК «Вагнер». Он также участвовал в боях в зоне спецоперации на Украине и в операциях на территории Сирии. Во время службы он был награжден двумя медалями «За отвагу» и тремя орденами Мужества, а также получил несколько зарубежных наград. В июне текущего года он вернулся домой и приступил к выполнению обязанностей начальника службы безопасности одной из коммерческих организаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга утонувшего в Карелии военного Андрея Ткаченко, связанного с ЧВК «Вагнер», раскрыла подробности гибели своего мужа. По ее словам, мужчина в день гибели отправился на рыбалку вместе с приятелем и восьмилетним сыном. В итоге образовавшийся шторм перевернул лодку в 400 метрах от берега. Спастись смог только ребенок. Жена погибшего выразила недовольство тем, как проходили поиски ее мужа. Об этом она рассказала изданию 47news. «Мобильная связь там очень плохая. В 10:50 Андрей написал мне „Доброе утро. У нас сильный ветер“. Я ответила, что у нас погода нормальная, но он сообщение уже не прочитал. Как мы поняли, лодку то ли сразу перевернуло, то ли сильно тряхнуло. Пока спускали воду с борта от одной волны, врезались в другую. Позже тело Дмитрия прибило к берегу», — отметила женщина в разговоре с журналистами. Она добавила, что на момент пропажи людей их поисками кроме нескольких спасателей и одного водолаза занимались трое друзей семьи, волонтеры отряда «Доброспас» и трое неравнодушных местных жителей. Она также обещала, что напишет заявление с жалобой на имя начальника МЧС Карелии, так как недовольна, что к поискам не привлекли спасательный вертолет. Ранее на озере Сегозеро в Карелии было обнаружено тело 37-летнего Андрея Ткаченко. Известно, что он состоял в ЧВК «Вагнер». Он также участвовал в боях в зоне спецоперации на Украине и в операциях на территории Сирии. Во время службы он был награжден двумя медалями «За отвагу» и тремя орденами Мужества, а также получил несколько зарубежных наград. В июне текущего года он вернулся домой и приступил к выполнению обязанностей начальника службы безопасности одной из коммерческих организаций.