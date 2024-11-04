На озере в Карелии нашли тело офицера, связанного с ЧВК «Вагнер»

В карельском озере утонул офицер, служивший в зоне СВО и Сирии
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В Карелии утонул офицер Андрей Ткаченко, который служил в Сирии в составе ЧВК «Вагнер»
В Карелии утонул офицер Андрей Ткаченко, который служил в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» Фото:

На озере Сегозеро в Карелии было обнаружено тело 37-летнего Андрея Ткаченко, который проходил службу в ЧВК «Вагнер» и участвовал в боевых действиях в Сирии и зоне СВО. Об этом сообщает «Фонтанка».

«В ходе обследования акватории озера Сегозеро, специалистами сегодня было найдено тело второго мужчины», — говорится в сообщении МЧС Республики Карелия. По данным «Фонтанки», погибший идентифицирован как Андрей Ткаченко, офицер-разведчик из Ленинградской области, проходивший службу в составе ЧВК «Вагнер».

Согласно предварительной информации, 28 октября Андрей Ткаченко вместе с другом и его сыном отправился на озеро Сегозеро на арендованном катере. Во время путешествия поднялся шторм, в результате чего лодка перевернулась. Ребенок сумел выжить, доплыв до берега, а тела взрослых были найдены позже спасателями.

Ткаченко на протяжении нескольких лет служил в ЧВК «Вагнер», где принимал участие в операциях, включая миссии в Сирии. За время службы он был удостоен двух медалей «За отвагу», трех орденов Мужества, а также получил ряд иностранных наград. В ноябре 2022 года он был направлен в зону военных действий. Ткаченко, занимая должность старшего лейтенанта, служил в диверсионно-разведывательной группе, базировавшейся в Белгородской области. В июне текущего года он вернулся домой и занял пост начальника службы безопасности в одной из коммерческих структур, передает 47news. 

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На озере Сегозеро в Карелии было обнаружено тело 37-летнего Андрея Ткаченко, который проходил службу в ЧВК «Вагнер» и участвовал в боевых действиях в Сирии и зоне СВО. Об этом сообщает «Фонтанка». «В ходе обследования акватории озера Сегозеро, специалистами сегодня было найдено тело второго мужчины», — говорится в сообщении МЧС Республики Карелия. По данным «Фонтанки», погибший идентифицирован как Андрей Ткаченко, офицер-разведчик из Ленинградской области, проходивший службу в составе ЧВК «Вагнер». Согласно предварительной информации, 28 октября Андрей Ткаченко вместе с другом и его сыном отправился на озеро Сегозеро на арендованном катере. Во время путешествия поднялся шторм, в результате чего лодка перевернулась. Ребенок сумел выжить, доплыв до берега, а тела взрослых были найдены позже спасателями. Ткаченко на протяжении нескольких лет служил в ЧВК «Вагнер», где принимал участие в операциях, включая миссии в Сирии. За время службы он был удостоен двух медалей «За отвагу», трех орденов Мужества, а также получил ряд иностранных наград. В ноябре 2022 года он был направлен в зону военных действий. Ткаченко, занимая должность старшего лейтенанта, служил в диверсионно-разведывательной группе, базировавшейся в Белгородской области. В июне текущего года он вернулся домой и занял пост начальника службы безопасности в одной из коммерческих структур, передает 47news. 
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