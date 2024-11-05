В ХМАО подскочили цены на бензин премиум-класса

Стоимость бензина АИ-98 в ХМАО выросла почти на 2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Топливо АИ-98 подорожало почти на 2%
Топливо АИ-98 подорожало почти на 2% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость 98-го бензина. За октябрь топливо этой марки в среднем по региону подорожало почти на 2%, сообщил URA.RU Росстат.

«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-98 в Югре в среднем сейчас составляет 78,09 рублей. Примерно месяц назад цена была на уровне 76,64 рублей. Топливо за это время подорожало на 1,8%», — следует из статистики ведомства. Среди крупнейших городов региона дороже всего 98-й бензин продают в Нижневартовске — 79,08 рублей.

Топливо 95-й марки тоже выросло в цене, но лишь на 0,4%. Литр бензина подорожал в среднем с 57,80 до 58,08 рублей. Больше всего за него просят на заправках Ханты-Мансийска — 60,79 рублей.

Цена бензина автомобильный марки АИ-92 тоже осталась почти на том же уровне, что и месяц назад. Топливо подорожало на 15 копеек до 53,57 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о городах ХМАО с самым дешевым бензином. Тогда самое доступное топливо продавали в Мегионе, Радужном и Урае.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость 98-го бензина. За октябрь топливо этой марки в среднем по региону подорожало почти на 2%, сообщил URA.RU Росстат. «Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-98 в Югре в среднем сейчас составляет 78,09 рублей. Примерно месяц назад цена была на уровне 76,64 рублей. Топливо за это время подорожало на 1,8%», — следует из статистики ведомства. Среди крупнейших городов региона дороже всего 98-й бензин продают в Нижневартовске — 79,08 рублей. Топливо 95-й марки тоже выросло в цене, но лишь на 0,4%. Литр бензина подорожал в среднем с 57,80 до 58,08 рублей. Больше всего за него просят на заправках Ханты-Мансийска — 60,79 рублей. Цена бензина автомобильный марки АИ-92 тоже осталась почти на том же уровне, что и месяц назад. Топливо подорожало на 15 копеек до 53,57 рублей. Ранее URA.RU рассказывало о городах ХМАО с самым дешевым бензином. Тогда самое доступное топливо продавали в Мегионе, Радужном и Урае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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