В ХМАО подскочили цены на бензин премиум-класса

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость 98-го бензина. За октябрь топливо этой марки в среднем по региону подорожало почти на 2%, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-98 в Югре в среднем сейчас составляет 78,09 рублей. Примерно месяц назад цена была на уровне 76,64 рублей. Топливо за это время подорожало на 1,8%», — следует из статистики ведомства. Среди крупнейших городов региона дороже всего 98-й бензин продают в Нижневартовске — 79,08 рублей.
Топливо 95-й марки тоже выросло в цене, но лишь на 0,4%. Литр бензина подорожал в среднем с 57,80 до 58,08 рублей. Больше всего за него просят на заправках Ханты-Мансийска — 60,79 рублей.
Цена бензина автомобильный марки АИ-92 тоже осталась почти на том же уровне, что и месяц назад. Топливо подорожало на 15 копеек до 53,57 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о городах ХМАО с самым дешевым бензином. Тогда самое доступное топливо продавали в Мегионе, Радужном и Урае.
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