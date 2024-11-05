Парк «Центральный лес культуры и отдыха» в Нягани (ХМАО), благоустроенный за 325 миллионов рублей, стал опасен для посетителей. Нарушения — открытый электрический щиток с оголенными проводами, разрушенную тактильную плитку, отсутствие ливневки — выявили эксперты «Народного фронта». Они направили обращение в окружную прокуратуру с просьбой провести проверку.
«Парк „Центральный лес культуры и отдыха“, благоустроенный в 2021 году за 325 миллионов рублей, опасен. Еще в мае активисты „Народного фронта“ обнаружили ряд серьезных проблем: разрушенную тактильную плитку для слабовидящих, небезопасные элементы на детской площадке, опасную лестницу и отсутствие ливневой канализации, из-за чего весной пешеходные зоны затапливает. Прошло полгода, но часть нарушений так и не устранены, а сегодня эксперты НФ обнаружили еще и открытый электрический щиток, который никак не защищен», — сообщил telegram-канал «Народного фронта» ХМАО.
Благоустройством парка занималась компания «ЮВ и С». Срок гарантийных обязательств подрядчика заканчивается в декабре. В обращении в прокуратуру активисты просят проверить действия и бездействие ответственных лиц. Агентство направило запрос в прокуратуру ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) в этом году проведут благоустройство двух территорий для отдыха — парк «Западный» и сквер в пятом микрорайоне. В парке планировали обустроить детскую и скейт площадки, сцену, места для занятия воркаутом, пешеходные и роликовые дорожки.
Автор видео: группа «Народный фронт I ХМАО-Югра» в социальной сети «ВКонтакте»
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