Происшествия ДТП На челябинской трассе столкнулись грузовики. Видео 05 ноября 2024 в 20:02 Размер текста - 17 + Сотрудники полиции оформляют документы и ликвидируют транспорт с дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В трассе М-5 в Чебаркульском районе (Челябинская область) грузовик Scania столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Как рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, ведется эвакуация транспорта с дороги. «На автодороге М-5 на территории Чебаркульского района около 17 часов водитель грузового автомобиля Scania, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа. Водитель не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем Volvo», — уточнили в ГАИ. Столкновению предшествовало то, что Scania стукнулась о барьерное ограждение и только затем вылетела на встречку. В результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые, кроме эвакуации транспортных средств, оформляют документы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В трассе М-5 в Чебаркульском районе (Челябинская область) грузовик Scania столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Как рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, ведется эвакуация транспорта с дороги. «На автодороге М-5 на территории Чебаркульского района около 17 часов водитель грузового автомобиля Scania, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа. Водитель не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем Volvo», — уточнили в ГАИ. Столкновению предшествовало то, что Scania стукнулась о барьерное ограждение и только затем вылетела на встречку. В результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые, кроме эвакуации транспортных средств, оформляют документы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям