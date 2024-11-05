В трассе М-5 в Чебаркульском районе (Челябинская область) грузовик Scania столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Как рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, ведется эвакуация транспорта с дороги.
«На автодороге М-5 на территории Чебаркульского района около 17 часов водитель грузового автомобиля Scania, по предварительным данным, допустил занос полуприцепа. Водитель не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем Volvo», — уточнили в ГАИ.
Столкновению предшествовало то, что Scania стукнулась о барьерное ограждение и только затем вылетела на встречку. В результате аварии пострадавших нет. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые, кроме эвакуации транспортных средств, оформляют документы.
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