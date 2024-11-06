На Челябинскую область обрушатся сильные ночные снегопады

06 ноября 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Самые сильные осадки ожидаются ночью и на северо-востоке региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 7 ноября ожидается усиление снегопадов. Особенно сильные осадки пройдут на севере и востоке региона, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В тылу уходящего циклона осадки будут продолжаться еще в течение следующих суток, наиболее интенсивные ночью. В северной половине области и на крайнем востоке сильные снегопады, порывы ветра и метели», — уточнили метеорологи. В регионе синоптики обещают снежные заносы и гололедицу, местами сильную. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов ниже нуля. В Челябинске ночью облачно, снег, метель, днем облачно с прояснением, слабый снег, на дорогах гололедица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ночь на 7 ноября ожидается усиление снегопадов. Особенно сильные осадки пройдут на севере и востоке региона, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В тылу уходящего циклона осадки будут продолжаться еще в течение следующих суток, наиболее интенсивные ночью. В северной половине области и на крайнем востоке сильные снегопады, порывы ветра и метели», — уточнили метеорологи. В регионе синоптики обещают снежные заносы и гололедицу, местами сильную. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов ниже нуля. В Челябинске ночью облачно, снег, метель, днем облачно с прояснением, слабый снег, на дорогах гололедица.