На Челябинскую область обрушатся сильные ночные снегопады

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Самые сильные осадки ожидаются ночью и на северо-востоке региона Фото:

В Челябинской области в ночь на 7 ноября ожидается усиление снегопадов. Особенно сильные осадки пройдут на севере и востоке региона, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В тылу уходящего циклона осадки будут продолжаться еще в течение следующих суток, наиболее интенсивные ночью. В северной половине области и на крайнем востоке сильные снегопады, порывы ветра и метели», — уточнили метеорологи.

В регионе синоптики обещают снежные заносы и гололедицу, местами сильную. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов ниже нуля. В Челябинске ночью облачно, снег, метель, днем облачно с прояснением, слабый снег, на дорогах гололедица.

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В Челябинской области в ночь на 7 ноября ожидается усиление снегопадов. Особенно сильные осадки пройдут на севере и востоке региона, сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В тылу уходящего циклона осадки будут продолжаться еще в течение следующих суток, наиболее интенсивные ночью. В северной половине области и на крайнем востоке сильные снегопады, порывы ветра и метели», — уточнили метеорологи. В регионе синоптики обещают снежные заносы и гололедицу, местами сильную. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов ниже нуля. В Челябинске ночью облачно, снег, метель, днем облачно с прояснением, слабый снег, на дорогах гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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