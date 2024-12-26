ЧТПЗ активно инвестирует в систему очистки выбросов Фото: Егор Голубкин © URA.RU

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), получил Комплексное экологическое разрешение — единый разрешительный документ, содержащий обязательные для выполнения природоохранные требования и нормативы для предприятий. Как URA.RU сообщили на предприятии, получение документа стало результатом большой работы ЧТПЗ по проведению качественной инвентаризации источников выбросов и образования отходов.

«Завод активно инвестирует в современные системы очистки выбросов в атмосферу, реализует программы по ресурсосбережению и утилизации отходов. Завершена программа модернизации систем водопользования на предприятии. При этом современный комплекс AQA Баланс на ЧТПЗ очищает не только воду, используемую на производстве, но и ливневые стоки. Таким образом мы берем на себя ответственность перед будущими поколениями», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

Комплексные экологические разрешения введены правительством РФ. Они содержат обязательные требования в области охраны окружающей среды и заменяют целый ряд разрешительных документов, которые ранее получали предприятия. Внедрение комплексного экологического разрешения позволяет обеспечить госрегулирование в этой сфере в зависимости от степени воздействия на окружающую среду. Отсутствие комплексного экологического разрешения у предприятия повлечет за собой увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду в стократном размере.

Разрешение выдается территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На предприятии добавили, что завод получил документ в положенный срок.

Современный комплекс AQA Баланс на ЧТПЗ очищает не только воду, используемую на производстве, но и ливневые стоки Фото: Егор Голубкин © URA.RU

На предприятии чувствуют ответственность перед будущими поколениями Фото: Егор Голубкин © URA.RU

Завод провел качественную инвентаризацию источников выбросов и образования отходов Фото: Егор Голубкин © URA.RU