Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), получил Комплексное экологическое разрешение — единый разрешительный документ, содержащий обязательные для выполнения природоохранные требования и нормативы для предприятий. Как URA.RU сообщили на предприятии, получение документа стало результатом большой работы ЧТПЗ по проведению качественной инвентаризации источников выбросов и образования отходов.
«Завод активно инвестирует в современные системы очистки выбросов в атмосферу, реализует программы по ресурсосбережению и утилизации отходов. Завершена программа модернизации систем водопользования на предприятии. При этом современный комплекс AQA Баланс на ЧТПЗ очищает не только воду, используемую на производстве, но и ливневые стоки. Таким образом мы берем на себя ответственность перед будущими поколениями», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.
Комплексные экологические разрешения введены правительством РФ. Они содержат обязательные требования в области охраны окружающей среды и заменяют целый ряд разрешительных документов, которые ранее получали предприятия. Внедрение комплексного экологического разрешения позволяет обеспечить госрегулирование в этой сфере в зависимости от степени воздействия на окружающую среду. Отсутствие комплексного экологического разрешения у предприятия повлечет за собой увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду в стократном размере.
Разрешение выдается территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На предприятии добавили, что завод получил документ в положенный срок.
Современный комплекс AQA Баланс на ЧТПЗ очищает не только воду, используемую на производстве, но и ливневые стоки
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Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), получил Комплексное экологическое разрешение — единый разрешительный документ, содержащий обязательные для выполнения природоохранные требования и нормативы для предприятий. Как URA.RU сообщили на предприятии, получение документа стало результатом большой работы ЧТПЗ по проведению качественной инвентаризации источников выбросов и образования отходов. «Завод активно инвестирует в современные системы очистки выбросов в атмосферу, реализует программы по ресурсосбережению и утилизации отходов. Завершена программа модернизации систем водопользования на предприятии. При этом современный комплекс AQA Баланс на ЧТПЗ очищает не только воду, используемую на производстве, но и ливневые стоки. Таким образом мы берем на себя ответственность перед будущими поколениями», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов. Комплексные экологические разрешения введены правительством РФ. Они содержат обязательные требования в области охраны окружающей среды и заменяют целый ряд разрешительных документов, которые ранее получали предприятия. Внедрение комплексного экологического разрешения позволяет обеспечить госрегулирование в этой сфере в зависимости от степени воздействия на окружающую среду. Отсутствие комплексного экологического разрешения у предприятия повлечет за собой увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду в стократном размере. Разрешение выдается территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На предприятии добавили, что завод получил документ в положенный срок.