25 декабря 2024

Полицейские проверили мигрантов на рынках Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У мигрантов проверили документы (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого проверили мигрантов на рынках Курчатовского и Металлургического районов Челябинска. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Сотрудники управления по вопросам миграции провели рейды на рынках Курчатовского и Металлургического районов города Челябинска. В ходе рейда иностранцы проверялись на предмет соблюдения норм миграционного законодательства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также сотрудники полиции проверили документы мигрантов.

Ранее аналогичные рейды прошли в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске. Силовики Челябинской области проверили пассажиров четырех авиарейсов. Восемь мигрантов получили повестки в военкомат, в ходе рейда 18 декабря.

Массовую проверку на российской границе в Челябинске устроили ФСБ и полиция в середине ноября. Проверка прошла на пункте «Бугристое» на границе с Казахстаном в середине ноября. За два дня было пресечено 13 нарушений в сфере миграции, сообщил старший инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Юрий Пятков.

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Сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого проверили мигрантов на рынках Курчатовского и Металлургического районов Челябинска. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудники управления по вопросам миграции провели рейды на рынках Курчатовского и Металлургического районов города Челябинска. В ходе рейда иностранцы проверялись на предмет соблюдения норм миграционного законодательства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также сотрудники полиции проверили документы мигрантов. Ранее аналогичные рейды прошли в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске. Силовики Челябинской области проверили пассажиров четырех авиарейсов. Восемь мигрантов получили повестки в военкомат, в ходе рейда 18 декабря. Массовую проверку на российской границе в Челябинске устроили ФСБ и полиция в середине ноября. Проверка прошла на пункте «Бугристое» на границе с Казахстаном в середине ноября. За два дня было пресечено 13 нарушений в сфере миграции, сообщил старший инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Юрий Пятков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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