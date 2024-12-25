Сотрудники полиции провели рейд, в ходе которого проверили мигрантов на рынках Курчатовского и Металлургического районов Челябинска. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Сотрудники управления по вопросам миграции провели рейды на рынках Курчатовского и Металлургического районов города Челябинска. В ходе рейда иностранцы проверялись на предмет соблюдения норм миграционного законодательства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также сотрудники полиции проверили документы мигрантов.
Ранее аналогичные рейды прошли в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске. Силовики Челябинской области проверили пассажиров четырех авиарейсов. Восемь мигрантов получили повестки в военкомат, в ходе рейда 18 декабря.
Массовую проверку на российской границе в Челябинске устроили ФСБ и полиция в середине ноября. Проверка прошла на пункте «Бугристое» на границе с Казахстаном в середине ноября. За два дня было пресечено 13 нарушений в сфере миграции, сообщил старший инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Юрий Пятков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!