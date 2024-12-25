Отец, бросивший троих детей в горящем челябинском доме, стоит на учете психиатра

Глава семейства, который бросил троих детей в горящем доме села Беловка Чесменского района Челябинской области, стоит на учете психиатра. Из-за его поведения мужчину заподозрили в алкогольном опьянении и направили на медосвидетельствование, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Мужчина вел себя неадекватно, его повезли на освидетельствование. Оказалось, трезвый, но стоит на учете у психиатра», — пояснил URA.RU источник. По данным источника, мужчина ранее был судим.
Трагедия произошла вечером 25 декабря, из-за неисправного удлинителя загорелся жилой дом, где находился отец с тремя детьми. Мужчина вышел из дома, дети сгорели. Первоначально сообщалось, что отец детей был пьян.
Семья на учете в соцслужбах не состояла, дети посещали образовательные учреждения. Возбуждено уголовное дело, доклад затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Семье помогут организовать похороны и выделят временное жилье.
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехал министр общественной безопасности Александр Гриб. Вместе с профильными ведомствами он детально разберется в причинах пожара и ситуации, связанной с гибелью детей.
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