Отец, бросивший троих детей в горящем челябинском доме, стоит на учете психиатра

26 декабря 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дом сгорел из-за несправного удлинителя (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава семейства, который бросил троих детей в горящем доме села Беловка Чесменского района Челябинской области, стоит на учете психиатра. Из-за его поведения мужчину заподозрили в алкогольном опьянении и направили на медосвидетельствование, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мужчина вел себя неадекватно, его повезли на освидетельствование. Оказалось, трезвый, но стоит на учете у психиатра», — пояснил URA.RU источник. По данным источника, мужчина ранее был судим. Трагедия произошла вечером 25 декабря, из-за неисправного удлинителя загорелся жилой дом, где находился отец с тремя детьми. Мужчина вышел из дома, дети сгорели. Первоначально сообщалось, что отец детей был пьян. Семья на учете в соцслужбах не состояла, дети посещали образовательные учреждения. Возбуждено уголовное дело, доклад затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Семье помогут организовать похороны и выделят временное жилье. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехал министр общественной безопасности Александр Гриб. Вместе с профильными ведомствами он детально разберется в причинах пожара и ситуации, связанной с гибелью детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава семейства, который бросил троих детей в горящем доме села Беловка Чесменского района Челябинской области, стоит на учете психиатра. Из-за его поведения мужчину заподозрили в алкогольном опьянении и направили на медосвидетельствование, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мужчина вел себя неадекватно, его повезли на освидетельствование. Оказалось, трезвый, но стоит на учете у психиатра», — пояснил URA.RU источник. По данным источника, мужчина ранее был судим. Трагедия произошла вечером 25 декабря, из-за неисправного удлинителя загорелся жилой дом, где находился отец с тремя детьми. Мужчина вышел из дома, дети сгорели. Первоначально сообщалось, что отец детей был пьян. Семья на учете в соцслужбах не состояла, дети посещали образовательные учреждения. Возбуждено уголовное дело, доклад затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Семье помогут организовать похороны и выделят временное жилье. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехал министр общественной безопасности Александр Гриб. Вместе с профильными ведомствами он детально разберется в причинах пожара и ситуации, связанной с гибелью детей.