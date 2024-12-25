25 декабря 2024

Отец, бросивший троих детей в горящем челябинском доме, стоит на учете психиатра

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Дом сгорел из-за несправного удлинителя (архивное фото) Фото:

Глава семейства, который бросил троих детей в горящем доме села Беловка Чесменского района Челябинской области, стоит на учете психиатра. Из-за его поведения мужчину заподозрили в алкогольном опьянении и направили на медосвидетельствование, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Мужчина вел себя неадекватно, его повезли на освидетельствование. Оказалось, трезвый, но стоит на учете у психиатра», — пояснил URA.RU источник. По данным источника, мужчина ранее был судим.

Трагедия произошла вечером 25 декабря, из-за неисправного удлинителя загорелся жилой дом, где находился отец с тремя детьми. Мужчина вышел из дома, дети сгорели. Первоначально сообщалось, что отец детей был пьян.

Семья на учете в соцслужбах не состояла, дети посещали образовательные учреждения. Возбуждено уголовное дело, доклад затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Семье помогут организовать похороны и выделят временное жилье.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехал министр общественной безопасности Александр Гриб. Вместе с профильными ведомствами он детально разберется в причинах пожара и ситуации, связанной с гибелью детей.

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Глава семейства, который бросил троих детей в горящем доме села Беловка Чесменского района Челябинской области, стоит на учете психиатра. Из-за его поведения мужчину заподозрили в алкогольном опьянении и направили на медосвидетельствование, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Мужчина вел себя неадекватно, его повезли на освидетельствование. Оказалось, трезвый, но стоит на учете у психиатра», — пояснил URA.RU источник. По данным источника, мужчина ранее был судим. Трагедия произошла вечером 25 декабря, из-за неисправного удлинителя загорелся жилой дом, где находился отец с тремя детьми. Мужчина вышел из дома, дети сгорели. Первоначально сообщалось, что отец детей был пьян. Семья на учете в соцслужбах не состояла, дети посещали образовательные учреждения. Возбуждено уголовное дело, доклад затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Семье помогут организовать похороны и выделят временное жилье. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехал министр общественной безопасности Александр Гриб. Вместе с профильными ведомствами он детально разберется в причинах пожара и ситуации, связанной с гибелью детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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